Ingrid Martz se despide con emotivo mensaje de su mamá en la telenovela Qué pobres tan ricos La actriz mexicana Raquel Pankowsky perdió la vida este lunes a sus 69 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ingrid Ingrid Martz y Raquel Pankowski | Credit: Instagram Ingrid Martz El medio artístico mexicano se vistió de luto este lunes 28 de marzo con la noticia del fallecimiento de la primera actriz mexicana Raquel Pankowsky, quien participó en inolvidables telenovelas de Televisa como Alegrijes y rebujos (2003), Un gancho al corazón (2008), Cachito de cielo (2012), Qué pobres tan ricos (2014) y, más recientemente, Papá a toda madre (2018). Fueron muchos los actores que compartieron en algún momento de sus carreras set de grabación con la fallecida actriz que quisieron expresar su sentir ante su partida a través de las redes sociales, entre ellas Ingrid Martz, quien fuera su hija en la exitosa telenovela mexicana Qué pobres tan ricos, historia que protagonizaron en el año 2014 Zuria Vega y Jaime Camil. La actriz mexicana hizo una gran dupla de trabajo con Pankowsky en esta divertida historia en la que sus personajes tenían una relación muy cómica que fue del agrado del público. "Así te quiero recordar, con esa sonrisa. Todavía puedo oír tus carcajadas y las mías gracias a ti", compartió Ingrid a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con 2 millones de seguidores. Ingrid Martz Ingrid Martz y Raquel Pankowski | Credit: Instagram Ingrid Martz La actriz reconoció que "fue un verdadero placer" haber podido compartir escena con ella. "Nunca la pasé tan bien", aseveró. Raquel Pankoski Ingrid Martz y Raquel Pankowski | Credit: Instagram Ingrid Martz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias por tu cariño, gracias por ser la mejor compañera que he tenido y por enseñarme tanto y darme tu amistad. Tantas historias que tengo contigo y aquí se quedan para siempre", escribió. Ingrid Martz Ingrid Martz y Raquel Pankowski | Credit: Instagram Ingrid Martz "Una noticia muy triste. Te despido con todo mi amor, vuela muy alto", agregó.

