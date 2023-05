Primeras imágenes y detalles del regreso a las telenovelas de Ingrid Martz "Estoy muy emocionada", expresó la actriz mexicana. "Tengo muchos años de no hacer telenovela". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ingrid Martz Ingrid Martz | Credit: Mezcalent Tras un lustro alejada de las telenovelas –a excepción de la participación especial que realizó el año pasado en el exitoso melodrama Mi camino es amarte como mamá de Gabriel Soto–, Ingrid Martz está de regreso a los foros de grabación de Televisa San Ángel. La actriz mexicana forma parte del elenco de Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa saga Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision con las actuaciones protagónicas de Claudia Martín, María Sorté, Romina Poza y Gabriela de la Garza. "Tengo muchos, muchos años de no hacer telenovela en Televisa. Y te lo juro que en las redes sociales todos los días por lo menos son 10 mensajes de gente preguntándome cuándo vuelvo a hacer telenovela. Tenía muchas ganas, pero bueno se cruzaron muchas cosas, se cruzó una pandemia, mi embarazo, el nacimiento de mi hija", contó la villana de exitosas telenovelas como Qué pobres tan ricos y Antes muerta que lichita ante las cámaras de Televisa Espectáculos. Ingrid Martz Ingrid Martz | Credit: Instagram Ingrid Martz La actriz, quien cuenta con 2 millones de seguidores en la red social Instagram, puso en su día en pausa su carrera para dedicarse por completo al cuidado de su hija. "Yo me prometí que cuando fuera mamá iba a dar ese tiempo a que mi hija creciera, a que ya fuera a la escuela, entonces así como lo planeé me salió perfecto porque yo dije termino esta novela luego entonces me embarazo y entonces tengo a mi bebé y entonces voy a estar con ella y la voy a ver crecer y nadie la va a cuidar por mí, y así fue", compartió Ingrid. La intérprete sabía que tarde o temprano llegaría un proyecto que no iba a poder rechazar. "Y llegó, llegó este proyecto, llegó con una productora que yo quiero muchísimo, que admiro, que eso es muy importante, con la que hice Qué pobres tan ricos y Antes muerta que Lichita, que es la señora Rosy Ocampo, es un ser humano increíble y además es una productora espectacular". En Vencer la culpa, Ingrid da vida a Carmina, quien es madre de Pablito, interpretado por el niño Héctor Salas. Ingrid Martz Ingrid Martz y su hijo en Vencer la culpa Héctor Salas | Credit: Instagram Ingrid Martz "Estoy muy emocionada con este proyecto", expresó en sus redes sociales. "No creo que haya una sola persona en el mundo que no haya sentido culpa o que no viva con culpas, sobre todo las mujeres que sentimos culpa de todo. Y la verdad es que creo que es un proyecto que les va a encantar. Estoy superentusiasmada y de verdad espero que lo vean". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vencer la culpa narrará la historia de cuatro mujeres de distintas edades y estratos socioeconómicos que unen sus destinos a raíz de la desaparición de una misteriosa joven. En el proceso para encontrarla, se develarán secretos que vincularán y llevarán a las cuatro protagonistas a vencer las culpas que llevan a cuestas. Vencer la culpa Romina Poza, Claudia Martín, María Sorté y Gabriela de la Garza, protagonistas de Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision El melodrama se estrenará en junio en México a las 20:30 horas por Las Estrellas.

