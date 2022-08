Ingrid Martz regresa a las telenovelas como mamá de Gabriel Soto La actriz mexicana realizará una participación especial en el melodrama Los caminos del amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ingrid Martz Ingrid Martz; Gabriel Soto | Credit: Instagram; Mezcalent Ingrid Martz está de regreso. Tras varios años alejada de las telenovelas, la actriz mexicana, quien ha estado enfocada en su faceta como mamá, realizará una participación especial en Los caminos del amor, el nuevo melodrama de TelevisaUnivision que produce Nicandro Díaz (Mi fortuna es amarte) con las actuaciones protagónicas de Susana González y Gabriel Soto. "Una de las cosas por las que yo acepté es porque yo me considero una persona agradecida y yo le tengo mucho agradecimiento y mucho cariño a Nicandro porque la primera novela que hice hace ya no quiero decir cuántos años pero sí más de 20, Nic era productor asociado y él fue parte de esa decisión y de mi primera oportunidad y de ahí, desde que yo hice Preciosa, gracias a Dios nunca he dejado de trabajar, entonces siempre hay que estar agradecido y con los amigos y apoyando y yo estoy feliz de estar hoy aquí", expresó la antagonista de exitosas telenovelas como Qué pobres tan ricos y Antes muerta que Lichita en entrevista para el canal de YouTube Ernesto Buitron News. La actriz, quien cuenta con 2 millones de seguidores en la red social Instagram, dará vida en la historia que se graba actualmente en México a la mamá del personaje que interpreta Soto. Ingrid Martz Ingrid Martz en la telenovela Los caminos del amor | Credit: Instagram Ingrid Martz Una noticia que así de primeras puede chirriar a muchos ya que Ingrid es varios años más joven que el galán de exitosos melodramas como Yo no creo en los hombres y Soltero con hijas. Gabriel Soto Gabriel Soto, protagonista de Los caminos del amor | Credit: Mezcalent Pero todo tiene una explicación... "Mi personaje es Martina, ella ya falleció y va a tener una pequeña aparición", explicó. "Me tendrán recordada en la historia siempre en un lugar específico en donde se junta el elenco, en donde siempre van a tener a la mamá presente como somos los mexicanos, que somos tan apegados a nuestras madres, que son nuestro pilar", detalló la intérprete. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela también contará con las actuaciones de Mark Tacher y Ximena Herrera, quienes serán los antagonistas, mientras que Rodrigo Brand será uno de los galanes juveniles. Los caminos del amor gira alrededor de 'Memo' (Soto), un operador de tráiler que se entera años después de que tiene una hija que fue dada en adopción a un matrimonio. Gabriel Soto Susana González y Gabriel Soto, protagonistas de Los caminos del amor | Credit: Mezcalent El melodrama se estrenará en México durante el último trimestre del año.

