Ingrid Martz llora la muerte de su galán de telenovela "Hoy todos lloramos tu partida", escribió la actriz mexicana en sus redes sociales tras enterarse de la inesperada muerte de quien fuera su pareja en la ficción. Por Moisés González

Cuando en 2017 Ingrid Martz grabó su primera telenovela fuera de Televisa tras más de una década siendo artista exclusiva de la empresa mexicana, encontró grandes compañeros durante ese nuevo capítulo de su carrera, entre ellos quien fuera su pareja en la ficción, el actor mexicano Rodrigo Mejía, quien falleció la semana pasada por complicaciones derivadas de la COVID-19, la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Nada más enterarse de la noticia y rota de dolor por la partida de su compañero, la que fuera antagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Qué pobres tan ricos y Antes muerta que Lichita compartió unas palabras a través de su cuenta de Instagram en las que lamenta lo sucedido y agradece haber tenido la oportunidad de compartir su último proyecto juntos. "Hoy todos lloramos tu partida. Me siento afortunada de haber compartido el último proyecto juntos. Gracias por todo", escrito la intérprete de 41 años en la citada red social. Image zoom Credit: Instagram Ingrid Martz Ingrid, que está a punto de superar los 2 millones de seguidores en Instagram, también dedicó unas palabras a la viuda del actor, la presentadora de televisión Gaby Crassus. "No tengo palabras para expresarte el dolor que siento por la pérdida de Rodrigo. Lo lamento muchísimo y te abrazo con el corazón a ti y a tu familia", expresó la actriz.

Ingrid y Rodrigo compartieron foro de grabación durante varios meses en la telenovela de TV Azteca 3 familias, historia que se estrenó en 2017 con gran aceptación por parte del público. Los personajes que ambos actores interpretaron en la ficción vivieron una singular y divertida historia de amor que se desarrolló a lo largo de 150 capítulos.

