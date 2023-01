Inesperada muerte sacude a la familia Casillas en El señor de los cielos 8 La octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo que protagoniza Rafael Amaya volvió a sorprender al público este miércoles con otro inesperado giro de guion. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las tragedias no terminan para la familia Casillas en la octava temporada de El señor de los cielos, que Telemundo transmite a las 9 p. m., hora del Este, con gran éxito de audiencia. Primero fue la muerte de Alba Casillas (Lisa Owen), después el trágico final de Amado (Matías Novoa) y ahora otro integrante del clan ha corrido desafortunadamente con la misma suerte. Durante el capítulo transmitido este miércoles la familia Casillas volvió a quedar destrozada con otra inesperada muerte que dejó escenas de lo más desgarradoras y emotivas. Luzma Muere Luzma Casillas en El señor de los cielos 8 | Credit: Telemundo La hija menor de Aurelio (Rafael Amaya), Luzma (Renata Manterola), perdió la vida a raíz del atentado que realizó Pío (Robinson Díaz) en el funeral de Alba en contra de los Casillas. El señor de los cielos Muere Luzma Casillas en El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO "Hay una mala noticia, Luzma no la libró", informó 'Súper Javi' (Alejandro López) en una escena a unas desconsoladas Rutila Casillas (Carmen Aub) y Diana Ahumada (Isabella Castillo). Aurelio, que se encontraba en el hospital justo en el momento en el que ocurrió la tragedia, no pudo ocultar su dolor ante el trágico final de su hija. Aurelio Aurelio Casillas sufre la muerte de su hija Luzma Casillas | Credit: TELEMUNDO Las reacciones de la audiencia ante el inesperado desenlace de Luzma tampoco se hicieron esperar a través de las redes sociales. "No es justo, Luzma no tiene que morir", lamentó una televidente. "Más pérdidas no", comentó otra persona. El señor de los cielos Aurelio Casillas destrozado por la muerte de su hija Luzma Casillas | Credit: TELEMUNDO "No puede ser, qué situación tan triste para Aurelio", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que no tardaron en invadir las redes. "¡Cómo pudieron matarla! Eso no se hace", se quejó otro televidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La octava temporada de El señor de los cielos se mantiene desde su estreno con altos niveles de audiencia. Este martes 24 de enero la superserie volvió a encabezar el ranking de los programas más vistos en el prime time de la televisión hispana tras promediar 1,644,000 televidentes (P2+) y 885 mil adultos en la franja de edad más codiciada por los anunciantes, la de 18 a 49 años.

