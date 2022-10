La inesperada confesión de Gregorio Pernía sobre el regreso de Catalina y El Titi "Estoy contando cosas que no debo contar", reconoció el actor colombiano en una reciente transmisión en vivo en Instagram. Catalina y El Titi estarían de regreso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gregorio Pernía Gregorio Pernía; Gregorio Pernía y Carmen Villalobos | Credit: Mezcalent (x2) La historia de Catalina y El Titi podría no haber llegado a su fin con el desenlace que tuvo en 2019 la exitosa saga de Telemundo El final del paraíso, antes conocida como Sin senos sí hay paraíso. Para sorpresa de muchos, Gregorio Pernía dio a conocer recientemente a través de una transmisión en vivo en Instagram que se grabaría una última temporada de la saga que constaría de 40 capítulos y que tendría como protagonistas a su personaje y al de Carmen Villalobos. "Van a hacer la última temporada, 40 capítulos, de la historia final de Catalina y El Titi, eso me dijeron dos personas importantes. Creo que va por Telemundo y va por Netflix", comentó el actor colombiano, quien está a punto de alcanzar los 7 millones de seguidores en Instagram. Pernía reveló que no le ha contado aún la noticia a Villalobos "porque me la contaron hace poquito, así que si le pueden decir a Carmen Villalobos que vamos a hacer la otra temporada". Gregorio Pernía Carmen Villalobos y Gregorio Pernía en 2019 | Credit: Mezcalent "Estoy contando cosas que no debo contar", reconoció a continuación el actor. Las inesperadas declaraciones de Pernía sobre el regreso de Catalina y El Titi fueron difundidas por el periodista y conductor colombiano Carlos Ochoa a través de su cuenta de Instagram. "Que Gregorio Pernía haya dicho esto tan abiertamente puede ser una estrategia para que la gente de Telemundo lo escuche y sí se realice", comentó Ochoa. "¿Ustedes creen que pueda pegar la segunda parte de El final del paraíso o que solo es una estrategia de Gregorio Pernía?". Gregorio Pernía Gregorio Pernía en 2019 | Credit: Mezcalent Estrategia o no, lo cierto es que la noticia de que podría haber nuevos capítulos de la exitosa franquicia de Telemundo centrados en Catalina y El Titi, dos de los personajes más queridos de la saga, no es algo nuevo. A finales del año 2020, Pernía confirmaba a People en Español que la posibilidad estaba sobre la mesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Que si había unos libretos escritos? Sí, había como 10 libretos escritos. Era la historia final de El Titi y Catalina", declaraba entonces el actor. Pernía en ese momento, sin embargo, veía muy difícil que esos capítulos llegaran a ver la luz. Ahora, dos años después, la posibilidad parece que ya no se ve tan lejana. ¿Será que sí regresarán Catalina y El Titi? ¡El tiempo lo dirá!

