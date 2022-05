Incertidumbre sobre el futuro al aire de Pasión de gavilanes 2: fans piden explicaciones a Telemundo El reciente anuncio del estreno de Amor valiente, que ocupará desde el 31 de mayo la franja horaria de Pasión de gavilanes, ha generado mucha incertidumbre entre los fanáticos de la telenovela ya que se han percatado, haciendo cálculos, que no daría tiempo de emitirse completos los 80 capítulos que conforman su segunda temporada antes de la llegada del drama turco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El inminente regreso de Franco Reyes (Michel Brown) y la reciente llegada del villano Samuel Caballero (Sergio Goyri) marcarán el inicio de la etapa final de la segunda temporada de Pasión de gavilanes, que Telemundo transmite a las 10 p. m., hora del Este. A la historia protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss, sin embargo, aún le quedarían 26 capítulos más por salir al aire ya que la telenovela original de Julio Jiménez e Iván Martínez consta de un total de 80 episodios y esta noche se emitirá el 55. Por eso no es de extrañar que a muchos televidentes les haya tomado por sorpresa que la cadena de habla hispana anunciara recientemente el estreno de su nuevo drama turco Amor valiente para el martes el 31 de mayo en la misma franja horaria que ocupan actualmente los gavilanes. "Según la producción, la serie tendría 80 capítulos y si termina el 30 de mayo solo estarían emitidos cerca de 73", no tardaron en percatarse varios fanáticos de Pasión de gavilanes. Pasión de gavilanes Protagonistas de Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Lluvia de mensajes La incertidumbre de no saber qué hará Telemundo con la telenovela –si se llegarán a emitir todos los episodios completos o no– llevaron a muchos fans a pedir explicaciones a la cadena a través de las redes sociales. "¿Entonces a qué hora darán Pasión de gavilanes? Quiero respuestas", "¿Qué va a pasar con Pasión de gavilanes? No pueden sacarla del aire de un momento a otro" o "No queremos ver una turca, queremos ver Pasión de gavilanes completa", se puede leer entre los cientos de mensajes que comenzaron a invadir desde este lunes las publicaciones de Telemundo en Instagram. Pasión Danna García (Norma), Natasha Klauss (Sarita) y Paola Rey (Jimena) en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Queremos ver los 80 capítulos de Pasión de gavilanes en el mismo horario, más respeto al televidente", comentó tajante otra fanática de Pasión de gavilanes. ¿Qué sucederá con Pasión de gavilanes 2? Ante el revuelo generado en las redes sociales, People en Español se puso en contacto este martes con Telemundo para poder despejar las dudas y arrojar luz sobre el asunto; sin embargo, no recibimos respuesta por parte de la cadena, al menos no hasta la publicación de esta nota.

