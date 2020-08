Univision revela la fecha de estreno de Imperio de mentiras La telenovela protagonizada por Angelique Boyer ya tiene fecha de estreno en el prime time hispano. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Se acabó la espera! Anoche, durante el último capítulo de Como tú no hay 2, Univision reveló la fecha de estreno de su nueva telenovela estelar, Imperio de mentiras. A través de un espectacular vídeo promocional en el que se destapan nuevas imágenes de la ficción, la cadena de habla hispana dio a conocer que el melodrama protagonizado por Angelique Boyer y Andrés Palacios comenzará a transmitirse el lunes 21 de septiembre a las 9 p.m., hora del Este, franja que actualmente ocupa la teleserie Médicos, línea de vida. Image zoom Angelique Boyer y Andrés Palacios, protagonistas de Imperio de mentiras Cortesía TELEVISA/UNIVISION La telenovela aterrizará en Estados Unidos justo una semana después de su estreno en su país de origen, México, donde la ficción podrá verse desde el lunes 14 de septiembre. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿El padre perfecto? ¿La relación perfecta? Ahora no hay nadie en quien confiar", anuncia la cadena durante el intrigante video promocional en el que se revela la fecha de estreno. Imperio de mentiras medirá fuerzas en el prime time hispano contra el conmovedor drama turco Todo por mi hija que Telemundo estrenará el martes 1 de septiembre en la misma franja horaria en la que comenzará a transmitirse tres semanas después la telenovela de Angelique. Image zoom Leticia Calderón y Angelique Boyer, madre e hija en Imperio de mentiras Cortesía TELEVISA/UNIVISION El melodrama que produce Giselle González cuenta con un elenco de lujo que incluye a Leticia Calderón, Alejandro Camacho, Patricia Reyes Spíndola y Susana González, entre otros. La telenovela, que se sigue grabando en México en medio de la pandemia, es una versión de la historia turca Kara para ask, conocida en el mercado español como Dinero sucio y amor.

Close Share options

Close View image Univision revela la fecha de estreno de Imperio de mentiras

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.