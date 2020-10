Imperio de mentiras versus Kara Para Aşk: así lucen los protagonistas originales Así lucen los personajes interpretados por Angelique Boyer y Andrés Palacios en la historia original turca en la que se basa la telenovela estelar de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Imperio de mentiras, la historia de un policía humilde y una chica de una acaudalada familia que se enamoran con una pasión tan imparable como prohibida, ha conquistado desde su estreno al público hispano, que sintoniza cada noche Univision para conocer cómo se van resolviendo las enredosas tramas de este drama policiaco que encabezan Angelique Boyer y Andrés Palacios. "Es una historia distinta. Tiene un tono policiaco, tiene un tono más realista a lo que he venido haciendo, pero también tiene una gran historia de amor superromántica", avanzaba su protagonista femenina justo antes del estreno en una entrevista con Televisa Espectáculos. Image zoom Angelique Boyer y Andrés Palacios, protagonistas de Imperio de mentiras Cortesía TELEVISA La telenovela que produce Giselle González está basada en una exitosa historia turca que se produjo en 2014 y que actualmente forma parte del catálogo de Netflix. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su título es Kara Para Aşk, aunque en el mercado español se le conoce mejor como Dinero negro, amor, y fue un suceso de audiencias en su país de origen, Turquía. Elisa Cantú En la historia original el personaje al que da vida Angelique se llama Elif y es interpretado por una reconocida actriz turca de nombre Tuba Büyüküstün, quien tiene 38 años. Image zoom Angelique Boyer (Imperio de mentiras), Tuba Büyüküstün (Kara Para Aşk) Cortesía TELEVISA; Instagram Kara Para Ask Tuba cuenta con 4 millones y medio de seguidores en Instagram, un tercio de los que tiene Boyer. A pesar de interpretar el mismo personaje, ambas lucen un look muy diferente en la telenovela. Leonardo Velasco El galán turco Engin Akyürek fue el encargado de adentrarse en la piel de este agente de investigación intrépido, honesto y aventurero en Kara Para Aşk. Image zoom Andrés Palacios (Imperio de mentiras), Engin Akyürek (Kara Para Aşk) El personaje en la historia original no se llama Leonardo sino Ömer y su look nuevamente dista mucho del que luce todas las noches Palacios en la telenovela estelar de Univision. Imperio de mentiras se transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este.

