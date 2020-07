Imperio de mentiras, así es la nueva telenovela que protagoniza Angelique Boyer Conoce todo sobre este drama policiaco que la actriz de origen francés graba actualmente en México con Andrés Palacios como su pareja. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Imperio de mentiras es la nueva telenovela estelar de Televisa que produce Giselle González, productora de reconocidas historias como Caer en tentación y Yo no creo en los hombres. El melodrama cuenta con las actuaciones protagónicas de Angelique Boyer (Amar a muerte) y Andrés Palacios (La usurpadora) y se graba en la Ciudad de México. "Es una historia distinta. Tiene un tono policiaco, tiene un tono más realista a lo que he venido haciendo, pero también tiene una gran historia de amor superromántica", avanzó su protagonista femenina en una entrevista con Televisa Espectáculos. Sinopsis La historia se centra en un policía humilde y honesto (Palacios) y una chica de una acaudalada familia (Boyer), quienes se enamoran con una pasión tan imparable como prohibida. Después de que el padre de ella y la exnovia del policía son asesinados en extrañas circunstancias, la pareja investiga las misteriosas muertes para descubrir la verdad. Juntos descubren poderosos secretos de un mundo de corrupción que desconocían, todo esto al tiempo que luchan por defender su amor y aprender a confiar el uno en el otro. Versión Imperio de mentiras es una adaptación de la exitosa telenovela turca Kara para ask –conocida en el mercado español como Dinero sucio y amor–, un drama policiaco que se convirtió en 2014 en una de las ficciones más vistas en su país de origen, Turquía. Elenco Un nutrido grupo de primeros actores y nuevos talentos arropan a Angelique y a Andrés como parte del elenco del melodrama. Ellos son: - Angelique Boyer - Andrés Palacios - Leticia Calderón - Alejandro Camacho - Susana González - Patricia Reyes Spíndola - Alejandra Robles Gil - Iván Arana - Scarlet Gruber - Michelle González - Luz Ramos - Alicia Jaziz - Verónica Langer - Juan Martín Jauregui Fecha de estreno La telenovela comenzará a transmitirse después del verano en México.

Close Share options

Close View image Imperio de mentiras, así es la nueva telenovela que protagoniza Angelique Boyer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.