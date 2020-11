La productora ejecutiva de la telenovela Imperio de mentiras, Giselle González, ha llegado a ser acusada de nepotismo por dar trabajo a su hermana, la actriz mexicana Michelle González, quien interpreta a Fernanda Navarro en la actual ficción estelar de Univision.

En una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la también productora del melodrama Caer en tentación hizo frente por primera vez a este polémico asunto, dejando claro que si su hermana forma parte de la telenovela es por su talento y no por su relación familiar.

"Es un tema al que la verdad no le he dado importancia porque aquí, igual que a todos, se hizo un casting, es más cuando me toca trabajar con Michelle por lo regular, más bien no soy yo quien decide", aseveró Giselle, quien no es la primera vez que trabaja con su hermana.

Image zoom Giselle González; Michelle González | Credit: Mezcalent; Cortesía TELEVISA

"Cuando estuvo en La candidata fue Eric Morales [el director] el que la metió y decía yo: '¿Seguro?'. Porque a mí me pone nerviosa", se sinceró.

Lejos de darle un trato especial por el vínculo tan cercano que existe entre ambas, la reconocida productora mexicana admitió que se vuelve mucho más exigente con ella.

"Le exijo más. Mi primer plática con ella fue: 'Tú tienes una responsabilidad muy grande porque te ganaste el papel tú y los directores te vieron y te eligieron, pero no deja de haber obviamente una relación. Aquí no hay de que eres mi hermana, de que privilegios, no, eres igual que cualquier… Tienes tú que demostrar más porque a la primera que no esté bien...'. Sí, soy dura, lo sé… Con ella ha sido así", detalló Giselle en la citada entrevista.

"Afortunadamente por ella siempre se ha ganado sus personajes y así como ha hecho este tipo de personajes estuvo con Rosy Ocampo haciendo una comedia y estuvo con Nicandro [Díaz] y ahora está haciendo cosas en cine… Lo que pasa es que el público de pronto se enfoca y dice: ‘Nada más ha hecho lo de la hermana’. No, claro que no. No es así. Y te digo no me preocupa porque es una actriz que se prepara mucho, que estudia mucho", reiteró.

¿Pero cómo valora ella el trabajo que realiza Michelle en el melodrama?