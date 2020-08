Imperio de mentiras: mira el primer vídeo promocional de la telenovela Univision comenzó a promocionar este jueves la nueva y esperada telenovela de Angelique Boyer. El melodrama se estrenará en septiembre en horario estelar. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Inicia la cuenta atrás para el estreno de Imperio de mentiras, la nueva telenovela de Televisa que protagoniza Angelique Boyer. Anoche, durante la aplaudida transmisión de Premios Juventud, Univision comenzó a promocionar esta esperada historia que aterrizará en su prime time en septiembre. Se trata de un avance de apenas unos segundos de duración en los que se pueden apreciar las primeras imágenes de este melodrama producido por Giselle González. "¡Llegó el día de mostrarles mi sorpresa! Próximamente podrán disfrutar de esta historia. Estamos muy emocionados de estar pronto en sus casas por Univision", escribió la actriz de origen francés el jueves a través de sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adaptación de la exitosa telenovela turca Kara para ask –conocida en el mercado español como Dinero sucio y amor–, este drama policiaco que fue un éxito en su país de origen hace varios años presenta la historia de dos personas, un policía humilde y honesto (Andrés Palacios) y una chica de una acaudalada familia (Boyer), quienes se enamoran con una pasión tan imparable como prohibida. Después de que el padre de ella y la exnovia del policía son asesinados en extrañas circunstancias, la pareja investiga las misteriosas muertes para descubrir la verdad. Juntos descubren poderosos secretos de un mundo de corrupción que desconocían, al tiempo que luchan por defender su amor y aprender a confiar el uno en el otro. El melodrama también cuenta en su elenco con las actuaciones de Leticia Calderón (En nombre del amor), Alejandro Camacho (Falsa identidad), Susana González (Mi marido tiene más familia), Patricia Reyes Spíndola (La reina del sur), Alejandra Robles Gil (Simplemente María), Iván Arana (El señor de los cielos), Michelle González (Vencer el miedo), Javier Jattin (Sin senos sí hay paraíso) y Luz Ramos (Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí), entre otros.

Close Share options

Close View image Imperio de mentiras: mira el primer vídeo promocional de la telenovela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.