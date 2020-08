Imperio de mentiras: explosivo avance de la nueva telenovela de Angelique Boyer El melodrama se estrenará en septiembre por Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además del drama turco Todo por mi hija que protagoniza la niña Berek Gokyildiz y la segunda temporada de Falsa identidad con Camila Sodi, Luis Ernesto Franco y Samadhi Zendejas, en septiembre también se estrenará en el prime time hispano Imperio de mentiras, la nueva telenovela estelar de Televisa que encabezan Angelique Boyer y Andrés Palacios. El melodrama, un thriller policiaco que está basado en la exitosa historia turca Kara para ask –conocida en el mercado español como Dinero sucio y amor– también cuenta con las actuaciones de Leticia Calderón, Susana González y Alejandro Camacho, entre otros. Su productora, Giselle González, compartió este lunes a través de las redes sociales un nuevo avance de la historia en el que podemos ver en acción a sus protagonistas. "Asesinaron a mi padre y lo único que les importa es saber si esa mujer era su amante", comenta destrozado el personaje de Angelique en este nuevo vídeo promocional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Imperio de mentiras gira alrededor de un policía humilde y honesto (Palacios) y una chica de una acaudalada familia (Boyer), quienes se enamoran con una pasión tan imparable como prohibida. Image zoom Angelique Boyer y Andrés Palacios en Imperio de mentiras Instagram Imperio de mentiras Después de que el padre de ella y la exnovia del policía son asesinados en extrañas circunstancias, la pareja investiga las misteriosas muertes para descubrir la verdad. Juntos descubren poderosos secretos de un mundo de corrupción que desconocían, todo esto al tiempo que luchan por defender su amor y aprender a confiar el uno en el otro.

