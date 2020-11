Close

La nueva rival de Angelique Boyer en Imperio de mentiras La telenovela que transmite Univision en horario estelar recibe a nuevo personaje que promete revolucionar las vidas de Elisa Cantú y Leonardo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La telenovela Imperio de mentiras, que Univision transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, suma un nuevo obstáculo a la complicada historia de amor que viven sus protagonistas, Angelique Boyer y Andrés Palacios, en la ficción. La aparición de un nuevo personaje que llegará con fuerza a este Imperio de mentiras promete sorprender de manera abrupta las vidas de Elisa Cantú y Leonardo. Su nombre es Cristina y es una guapa y misteriosa mujer cuya llegada revolucionará la vida de Leonardo (Palacios), con quien aparentemente tiene un pasado en común. Su incorporación a la historia fue anunciada este jueves a través del perfil de Twitter del melodrama, que cuenta con poco más de 4 mil seguidores. Image zoom Iliana Fox en Imperio de mentiras | Credit: Twitter "Te la presentamos oficialmente. Ella es Cristina y llega a este Imperio de mentiras para revolucionar la vida de Leonardo y de muchos personajes más. Síguela de cerca porque te aseguramos que te sorprenderá", se escribió junto a una foto del personaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Detrás de esta enigmática mujer se encuentra la actriz mexicana Iliana Fox, a quienes muchos recuerdan por su personaje de Diana en el exitoso melodrama de TV Azteca Cuando seas mía, historia que se grabó en 2001 con Silvia Navarro y Sergio Basáñez como protagonistas. Image zoom Iliana Fox llega a Imperio de mentiras | Credit: Mezcalent Iliana participó recientemente en la teleserie de Televisa Médicos, línea de vida, donde dio vida a la esposa del personaje que interpretó el actor Carlos de la Mota. La actriz comenzó a salir al aire en Imperio de mentiras este jueves en México, por lo que pronto aparecerá también en Estados Unidos, cuya emisión va más atrasada.

