Imperio de mentiras y Falsa identidad, cara y cruz del prime time hispano Mientras que la telenovela de Univision fue la más vista en su estreno, la de Telemundo fue la menos vista. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Imperio de mentiras y la segunda temporada de Falsa identidad aterrizaron esta semana en el prime time de la televisión hispana con recibimientos muy diferentes por parte del público. Los datos de audiencia obtenidos por ambas telenovelas hablan por sí solos. El melodrama protagonizado por Angelique Boyer y que Univision transmite a las 9 p.m., hora del Este, se estrenó el pasado lunes 21 de septiembre por la puerta grande tras promediar durante su primer capítulo 1,563,000 televidentes (P2+) y 615 mil adultos 18-49 años, lo que llevó a la historia que produce Giselle González a convertirse en el programa más visto del día. Image zoom Imperio de mentiras Cortesía TELEVISA La telenovela confirmó su buena acogida en su segundo episodio, que volvió a sobrepasar el millón y medio de televidentes (P2+), siendo nuevamente lo más visto del día. Imperio de mentiras Capítulo 1: 1,563,000 (P2+) Capítulo 2: 1,576,000 (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estreno de la nueva temporada de Falsa identidad no corrió con la misma suerte. La teleserie que protagonizan Camila Sodi y Luis Ernesto Franco no consiguió sobrepasar el millón de televidentes (P2+) durante su primer capítulo que Telemundo emitió el pasado martes 22 de septiembre a las 10 pm., hora del Este, en sustitución de Enemigo íntimo. Image zoom Falsa identidad Cortesía TELEMUNDO 919 mil televidentes (P2+) y 403 mil adultos 18-49 años, para ser más exactos, siguieron el estreno de la nueva temporada de acuerdo a datos de Nielsen difundidos por PRODU, lo que llevó a la historia que también encabeza la exRBD Dulce María a ser la ficción menos vista del prime time hispano, contando solo los programas de Telemundo y Univision. Martes, 22 de septiembre (P2+): 1. Imperio de mentiras: 1,5 millones 2. Médicos, línea de vida: 1,4 millones Image zoom Médicos Cortesía TELEVISA 3. La rosa de Guadalupe: 1,3 millones 4. Todo por mi hija: 1,2 millones Image zoom Todo por mi hija Cortesía Telemundo 5. Dulce ambición: 1,1 millón 6. Falsa identidad: 919 mil

