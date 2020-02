Imperio de mentiras: conoce al elenco de la nueva telenovela de Angelique Boyer La actriz de origen francés estará arropada en esta nueva historia de Televisa por un elenco de primer nivel que incluye a Leticia Calderón y Susana González. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El fenómeno de las telenovelas turcas aterriza en Televisa con Imperio de mentiras, la adaptación mexicana de Kara para ask –conocida en el mercado español como Dinero sucio y amor–, un drama policiaco que se convirtió en 2014 en una de las ficciones más vistas en su país de origen, Turquía. La telenovela está a cargo de Giselle González, la reconocida productora responsable de exitosos títulos como Yo no creo en los hombres, La candidata y, más recientemente, Cuna de lobos; y tiene como pareja protagónica a dos rostros muy queridos de Televisa: Angelique Boyer y Andrés Palacios, que encabezó el año pasado la nueva versión de La usurpadora. Image zoom Angelique Boyer y Andrés Palacios “Es una historia distinta. Tiene un tono policiaco, tiene un tono más realista a lo que he venido haciendo, pero también tiene una gran historia de amor superromántica”, avanzaba recientemente la actriz en una entrevista con Televisa Espectáculos. Boyer y Palacios estarán arropados en esta historia por un elenco de primer nivel que incluye a dos primeros actores como lo son Leticia Calderón y Alejandro Camacho, quien justamente regresa a Televisa a 5 años de haber grabado su última telenovela en la empresa, Yo no creo en los hombres. Image zoom Leticia Calderón y Alejandro Camacho SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a ellos estará la actriz mexicana Susana González, quien tuvo una destacada participación el año pasado en la exitosa telenovela Mi marido tiene más familia. Image zoom Susana González Entre el elenco más joven destacan Alejandra Robles Gil, Roberto Romano, Iván Arana, quien diera vida al hijo de Aurelio Casillas (Rafael Amaya) en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, y Scarlet Gruber, quien participó recientemente en la teleserie Médicos, Línea de vida. Image zoom Alejandra Robles Gil, Roberto Romano, Iván Arana y Scarlet Gruber El reparto lo completan Michelle González, Luz Ramos, Alicia Jaziz, Verónica Langer y Juan Martín Jauregui, entre otros. Image zoom Alicia Jaziz, Juan Martin Jauregui, Luz Ramos, Michelle González y Verónica Langer Imperio de mentiras, cuyas grabaciones iniciarán el próximo lunes 2 de marzo en México, constará de 80 capítulos. Image zoom Elenco de Imperio de mentiras La telenovela se transmitirá a las 9:30 de la noche por Las Estrellas. Advertisement

Close Share options

Close View image Imperio de mentiras: conoce al elenco de la nueva telenovela de Angelique Boyer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.