Imperio de mentiras con Angelique Boyer retoma sus grabaciones tras la pandemia El melodrama que protagoniza la actriz de origen francés retomó su actividad en los foros de Televisa San Ángel tras dos meses de parón ¡con una visita sorpresa! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras dos meses de parón debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que ha puesto en jaque al planeta, la nueva telenovela que protagoniza Angelique Boyer para Televisa retomó sus grabaciones en México. Lo hizo, como el resto de producciones de la empresa, bajo estrictas medidas de prevención e higiene para evitar contagios por covid-19. Este martes el equipo de trabajo capitaneado por la productora Giselle González recibió la visita sorpresa de los Co-CEOs de Grupo Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, quienes acudieron a los diferentes foros de grabación de Televisa San Ángel que se encuentran activos en estos momentos para agradecer a elenco y equipos de producción por el compromiso y esfuerzo que realizan para que la empresa siga generando información y contenido. Image zoom Los Co-CEOs de Grupo de Televisa de visita en el foro de grabación de Imperio de mentiras Cortesía TELEVISA Los Co-CEOs platicaron con productores y elenco ratificándoles el compromiso de la empresa por asegurar que sus trabajos se realicen con las mejores medidas de prevención y sanidad y señalaron que gracias al profesionalismo y compromiso de actores y equipos de producción la empresa ha logrado reanudar ya todos sus trabajos de producción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Imperio de mentiras, como otras telenovelas de Televisa, se vio sorprendida a finales de marzo por la pandemia del coronavirus a tan solo un mes del inicio de sus grabaciones, lo que obligó a suspender su rodaje. Ahora, el melodrama que también encabeza el actor chileno Andrés Palacios ha retomado sus grabaciones con la intención de que pueda ver la luz este verano. Imperio de mentiras narra la historia de un policía humilde y honesto y una chica de una acaudalada familia, quienes se enamoran con una pasión tan imparable como prohibida. Image zoom Angelique Boyer y Andrés Palacios Instagram Imperio de mentiras Después de que el padre de ella y la exnovia del policía son asesinados en extrañas circunstancias, la pareja investiga las misteriosas muertes para descubrir la verdad. Juntos descubren poderosos secretos de un mundo de corrupción que desconocían, todo esto al tiempo que luchan por defender su amor y aprender a confiar el uno en el otro.

