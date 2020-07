Cambios en el elenco de la nueva telenovela de Angelique Boyer La nueva telenovela de Televisa que protagoniza la actriz de origen francés retomó sus grabaciones tras la pandemia con dos importantes bajas en su elenco. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Imperio de mentiras, el nuevo melodrama estelar de Televisa que protagonizan Angelique Boyer y Andrés Palacios, retomó el mes pasado sus grabaciones en México tras dos meses de parón debido a la pandemia del nuevo coronavirus con dos importantes bajas en su elenco. La primera es la del actor Roberto Romano, quien como informamos semanas atrás se vio obligado a concluir su participación en la telenovela tras hacerse públicos unos supuestos mensajes privados suyos llenos de odio y discriminación en los que se violenta a una mujer. "Niego rotundamente que yo haya generado, cometido o escrito. Hechos que sin conocerme han compartido en distintos medios varias personas a las que tampoco conozco pero que al compartirlas han provocado agresiones hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mi trabajo y hacia mi representante […]", llegó a negar en su momento Romano. En su lugar se integró al elenco el actor colombiano Javier Jattin, quien participó en la telenovela Sin senos si hay paraíso como escolta de Catalina (Carmen Villalobos). Image zoom Roberto Romano y Javier Jattin Instagram Roberto Romano; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La segunda baja que sufrió el elenco de la telenovela es la de la primera actriz mexicana Angelina Peláez, quien daba vida a la madre del personaje que interpreta Palacios. Por decisión propia, Peláez decidió renunciar al proyecto para extremar precauciones ante la imparable propagación del coronavirus y evitar así contagiarse. Su personaje ahora será interpretado por la primera actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola, quien regresa a Televisa con esta historia tras su paso por Telemundo. Image zoom Angelina Peláez y Patricia Reyes Spíndola Medios y Media/Getty Images; Mezcalent "Estoy muy contenta, el papel es muy bueno, voy el 80% de la historia", expresó emocionada Spíndola en una reciente entrevista para Televisa Espectáculos. "[Mi personaje] se llama Sara y es una buena madre", adelantó. Imperio de mentiras se estrenará después del verano en México.

Close Share options

Close View image Cambios en el elenco de la nueva telenovela de Angelique Boyer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.