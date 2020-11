Close

El beso lésbico en Imperio de mentiras que ha revolucionado las redes sociales La telenovela protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios ha sorprendido a muchos con un inesperado giro de guion entre los personajes de Clara y 'Majo'. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo caracteriza a las telenovelas actuales es que no suelen ser tan predecibles como las que se producían en décadas pasadas. Al contrario. Lo que el televidente cree que va a suceder no termina ocurriendo y viceversa. Un claro ejemplo de ello es Imperio de mentiras, el actual melodrama estelar de Televisa que protagonizan Angelique Boyer y Andrés Palacios. La ficción que produce Giselle González y que Univision transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, con una semana de retraso respecto a la emisión de México, sorprenderá en cuestión de pocos capítulos al público hispano con un inesperado giro de guion, mismo que salió al aire este lunes en su país de origen y que revolucionó por completo las redes sociales. Se trata de lo que podría ser el inicio de una historia de amor homosexual entre 'Majo' y Clara, personajes interpretados por las actrices Alejandra Robles Gil y Alicia Jaziz, quienes protagonizaron un tierno beso que ha generado un sinfín de comentarios en México. Image zoom Alicia Jaziz y Alejandra Robles Gil en Imperio de mentiras | Credit: Cortesía TELEVISA (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No puedo creer que hayan hecho este giro tan absurdo en la novela", se quejó una defensora de la pareja conformada por ‘Majo’ y Darío’ (Iván Arana), también denominada 'Darijo'. "Por un amor bonito, ojalá se queden juntas", comentó por su parte otro televidente. Tal fue el revuelo que generó el beso que tanto Jaziz como Gil no tardaron en reaccionar a lo sucedido a través de sus respectivas cuentas de Twitter. "Oigan solo hagamos esto con amor y sin ofender a nadie. Somos superiores por ser amorosos", pidió Jaziz tras las críticas recibidas. "OMG! De infarto, con mi chula Alicia Jaziz, siempre con amor", escribió por su parte Alejandra. Cabe mencionar que la polémica escena no se transmitirá por Univision hasta la próxima semana ya que la historia en México va varios capítulos adelantada.

