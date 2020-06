Actor de Imperio de mentiras sale de la telenovela tras verse envuelto en un escándalo Roberto Romano, que formaba parte del elenco de la nueva telenovela que protagoniza Angelique Boyer, ha estado en los últimos días en el ojo del huracán tras hacerse públicos unos supuestos mensajes privados suyos en los que violenta a una mujer. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La nueva telenovela que protagoniza Angelique Boyer, Imperio de mentiras, no ha iniciado con el pie derecho sus grabaciones. El melodrama no solo tuvo que paralizar a finales de marzo su rodaje debido a la pandemia de la COVID-19 sino que, además, se ha visto salpicado recientemente por un escándalo que involucra a uno de sus actores, Roberto Romano, y que le ha costado su puesto de trabajo en la ficción que produce Giselle González para Televisa. Image zoom Elenco de Imperio de mentiras Mezcalent El intérprete mexicano, que ha participado en exitosas telenovelas como Mi corazón es tuyo y Simplemente María, ha estado en los últimos días en el ojo del huracán tras hacerse públicos unos supuestos mensajes privados suyos en los que violenta a una mujer. Mensajes llenos de odio y discriminación que han generado gran indignación en las redes sociales. El actor, que también formó parte del elenco de la séptima temporada de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, compartió el viernes pasado un vídeo en Instagram en el que niega ‘rotundamente’ estar detrás de esos mensajes tan violentos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En días recientes he sido objeto de acusaciones principalmente en redes sociales sobre hechos que en todo momento, y como lo reitero aquí, niego rotundamente que yo haya generado, cometido o escrito. Hechos que sin conocerme han compartido en distintos medios varias personas a las que tampoco conozco pero que al compartirlas han provocado agresiones hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mi trabajo y hacia mi representante […]", declaró. Romano, quien fue pareja en su momento de la actriz Laura Carmine, dejó claro durante el vídeo de casi 4 minutos de duración que él está en contra de la violencia de género. "Yo en todo momento, tanto en mi trabajo como en mi vida privada, me he conducido debidamente y de manera profesional y como todos ustedes estoy en contra de la violencia de género y de cualquier tipo de violencia, injusticia o discriminación hacia cualquier persona de cualquier edad, preferencia de género o religiosa", subrayó. El actor ha recibido el apoyo de varios colegas de profesión, entre ellos José Ron. "Hermano tarde o temprano la verdad siempre sale. Confía en Dios y mucha fe. Abrazo fuerte", escribió el protagonista de Te doy la vida (Univision) en su publicación. Hasta el momento se desconoce qué actor entrará a sustituir a Roberto en Imperio de mentiras ya que la productora Giselle González guarda silencio sobre el asunto.

