Imanol Landeta reaparece tras años retirado con un mensaje muy especial para su mamá de telenovela El ahora empresario se dejó ver a través de un vídeo que grabó para darle una sorpresa a Victoria Ruffo por el Día de la Madre. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que tomara la decisión de alejarse por completo de la televisión para iniciar una nueva vida dentro del mundo de los negocios, Imanol Landeta, el inolvidable protagonista de la exitosa telenovela El niño que vino del mar, se ha mantenido en un discreto segundo plano. El hijo del reconocido actor mexicano Manuel Landeta ni siquiera tiene presencia en las redes sociales por lo que hace mucho tiempo que no se deja ver de manera pública. Imanol, quien también actuó en exitosos melodramas de Televisa como Código postal y De pocas pocas pulgas, reapareció recientemente en redes con un propósito muy especial. Image zoom Imanol Landeta Mezcalent El retirado actor participó en un vídeo sorpresa que le preparó con mucho cariño la página oficial de Victoria Ruffo a la reina de los melodramas con motivo del Día de la Madre ya que Imanol forma parte de la larga lista de artistas que han sido hijos de Ruffo en la ficción, en su caso en la telenovela Vivo por Elena, historia que grabó en 1998 cuando apenas era un niño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el vídeo, en el que también aparecen otras estrellas de la televisión como Alejandro Nones (Corona de lágrimas) y Ana Layevska (La madrastra), Imanol recuerda lo divertido y especial que fue para él ser hijo de Victoria en el citado melodrama de Televisa. "Muy padre trabajé con Vicky, riéndonos cuando decía ‘Simona cara de mona’, luego nos íbamos José Eduardo y yo a jugar PlayStation y ahí andábamos metidos con los videojuegos. Vicky te mando muchos besos", fue el cariñoso mensaje que le hizo llegar el ahora empresario a más de dos décadas de haber compartido foro de grabación en Televisa San Ángel con la protagonista de inolvidables melodramas como La madrastra y Corona de lágrimas. Aunque se suponía que el vídeo era una sorpresa para Ruffo, la verdadera sorpresa se la llevaron los fans de Imanol al poder ver nuevamente al exgalán de telenovelas en pantalla. "Wow hace tanto tiempo, qué lindo niño y ahora qué gran hombre", se puede leer entre los comentarios que generó la reaparición momentánea de Imanol.

