Las imágenes del emotivo reencuentro de RBD ¡con Dulce María incluida! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Anahí Credit: Instagram Anahí ¡Más unidos que nunca! 5 de los 6 integrantes de la famosa agrupación musical mexicana surgida de la exitosa telenovela Rebelde, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, se reunieron este domingo. Mira las emotivas imágenes. Empezar galería Reencuentro RBD RBD Credit: Instagram Anahí "Si esto no es amor, ¿qué es?", fueron las palabras con las que la inolvidable Mía Colucci compartió esta imagen en Instagram. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Reencuentro RBD RBD Credit: Instagram Anahí Aunque han tratado de crear una rivalidad entre Anahí y Dulce María, lo cierto es que entre ambas solo existe amor, cariño y respeto, como prueba esta instantánea del reencuentro. 2 de 9 Ver Todo Reencuentro RBD RBD Credit: Instagram Christian Chávez El gran ausente fue Alfonso Herrera, quien no estuvo presente en la reunión. "Me hubiera encantado acompañarlos", reconoció el actor mexicano en las redes sociales. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Reencuentro RBD RBD Credit: Instagram Dulce María "Somos familia. Una hermosa noche escrita en nuestros destinos", escribió Uckermann en su perfil de Instagram. 4 de 9 Ver Todo Reencuentro RBD RBD Credit: Instagram Dulce María Hay imágenes que hablan por sí solas y esta es sin duda una de ellas. 5 de 9 Ver Todo Reencuentro RBD RBD Credit: Instagram Anahí Las parejas de Anahí, Maite Perroni y Dulce María también estuvieron presentes en el reencuentro de RBD. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reencuentro RBD RBD Credit: Instagram Anahí El primogénito de Anahí se robó el corazón de Maite. "Mi amor precioso", escribió la artista mexicana junto a esta imagen en la que posa con el niño. 7 de 9 Ver Todo Reencuentro RBD Guillermo Rosas Credit: Instagram Guillermo Rosas El mánager y productor Guillermo Rosas también dijo presente en el reencuentro. "Más unidos que nunca", aseveró. 8 de 9 Ver Todo Reencuentro RBD RBD Credit: Instagram Anahí "¡Qué día tan feliz! Amor absoluto, infinito, total", compartió Anahí en sus historias de Instagram tras finalizar la velada. ¿Será que después de este reencuentro habrá regreso de RBD sobre los escenarios? 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

