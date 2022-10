Íker García, el inolvidable Tadeo de Vencer el desamor, ¡ya tiene 10 años y regresa a Univision con nueva telenovela! El niño, que interpretó en 2020 al hijo de Claudia Álvarez en la segunda entrega de la exitosa franquicia 'Vencer', regresa a la pantalla de Univision con un nuevo reto actoral. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Íker García Claudia Álvarez e Íker García en Vencer el desamor (2020), Iker García en Amor dividido (2022) | Credit: TelevisaUnivision (x2) Hace justo dos años, en noviembre de 2020, Univision estrenaba en horario estelar Vencer el desamor, la segunda entrega de la exitosa franquicia 'Vencer', con Claudia Álvarez, David Zepeda y Daniela Romo entre su elenco protagónico. Con este melodrama debutaba en la pantalla de la cadena hispana Íker García, un carismático actor infantil de 7 años que no tardó en robarse el corazón de la audiencia en la piel de Tadeo, un niño inteligente y muy hábil para las matemáticas que tenía el Síndrome de Asperger. "Es un niño profesional que tiene una energía divina. Nos llevamos increíble. Es un niño que lleva sus escenas perfectamente aprendidas. Es su primer proyecto, nunca había actuado, y la verdad lo está haciendo de una forma magistral", contaba en su día a People en Español Álvarez, quien interpretaba a su madre en la ficción. Vencer el desamor Claudia Álvarez e Íker García, madre e hijo en Vencer el desamor | Credit: TelevisaUnivision Hoy, Íker ya tiene 10 años y continúa desarrollando su carrera como actor. Íker García Íker García ya tiene 10 años | Credit: Instagram Íker García Su más reciente trabajo en televisión fue la telenovela de TelevisaUnivision Amor dividido, historia que terminó de grabar hace varios meses y que ahora aterriza en la programación de Univision. Íker García Íker García forma parte del elenco de Amor dividido | Credit: TelevisaUnivision En este melodrama que protagonizan Gabriel Soto y Eva Cedeño y que la cadena hispana transmitirá a partir de este miércoles 5 de octubre de lunes a viernes a las 2 p. m., hora del Este, Íker interpreta a Hugo García, un niño noble, inteligente y estudioso que está muy apegado a sus padres, Abril y Bruno, interpretados por Cedeño y el actor chileno Andrés Palacios. Íker Íker García interpreta a Hugo en Amor dividido | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su personaje sufrirá a lo largo de la historia, que también cuenta con las actuaciones de Irina Baeva, Eugenia Cauduro, Gaby Rivero, José Elías Moreno y Arturo Peniche, entre un destacado elenco, por la separación de sus padres ya que, como todo niño, quiere verlos juntos.

