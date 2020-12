Close

Iker García: "David Zepeda es muy serio, pero me gusta mucho trabajar con él" El niño de la exitosa telenovela Vencer el desamor (Univision) habla de su participación en el melodrama y confiesa qué actor es más travieso que él en el set de grabación. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con apenas 8 añitos, Iker García cautiva cada noche al público en la piel de Tadeo, un niño que tiene Síndrome de Asperger, dentro de la exitosa telenovela Vencer del desamor, que se mantiene en los primeros lugares de audiencia, tanto en México como en Estados Unidos. El personaje ha supuesto un reto inmenso para el menor, como reconocía el propio Iker en una reciente entrevista para el canal de YouTube del reportero mexicano Eden Dorantes. "A mí me gusta mucho darle imagen a otras personas que tienen esta condición porque me han escrito muchas cosas y me gusta mucho", expresó el carismático niño, quien combina desde hace meses sus clases virtuales con su trabajo en el melodrama que protagonizan Claudia Álvarez y David Zepeda. "Es muy difícil porque es ir a las grabaciones como desde 8 de la mañana hasta 10 de la noche y pues es muy difícil", reconoció el pequeño. Image zoom Claudia Álvarez y el niño Iker García | Credit: Cortesía TELEVISA Iker, que antes de Vencer el desamor no había actuado en una telenovela, compartió que su mamá en la vida real se emociona mucho cuando ve al aire las escenas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi mamá siempre que ve la novela tiene la piel chinita y pues llora también", aseveró. Respecto a sus compañeros de escena, el infante manifestó que le encanta trabajar con todo el elenco y, en un arranque de sinceridad propia de su edad, admitió que hay varios actores que le ganan a la hora de hacer travesuras en el set, entre ellos su mamá en la ficción, Claudia Álvarez. "Me ganan algunos actores como Claudia Álvarez. No son tantas travesuras, nada más o sea como habla en el ensayo, dice cosas que no tiene que decir y así", reveló. El menor también tuvo palabras para David Zepeda, quien es su tío en la telenovela. "David es muy serio, pero me gusta mucho trabajar con él. [Es] muy profesional", dijo.

