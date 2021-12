Hijos de Gaby Rivero y Leonardo Daniel también actúan en Vencer el pasado ¡y son pareja en la vida real! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Vencer el pasado Credit: Televisa Gaby Rivero y Leonardo Daniel, quienes interpretan a Brenda Zermeño y Lisandro Mascaró en la telenovela estelar de Univision que protagonizan Angelique Boyer y Sebastián Rulli, se convirtieron en consuegros debido al noviazgo que iniciaron en la vida real sus hijos, quienes también participan en el melodrama. Empezar galería Familia fuera de la ficción Vencer el pasado Credit: TELEVISA Gaby Rivero y Leonardo Daniel, quienes son esposos en la telenovela de Televisa Vencer el pasado (Univision) que protagonizan Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Erika Buenfil, no solo son familia en la ficción. Sus hijos, quienes también participan en el melodrama, mantienen un noviazgo desde hace meses que los ha convertido en consuegros. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Madre e hija Gaby Rivero Credit: Instagram Maya Ricote Maya Ricote es la hija de Gaby Rivero, quien sigue los pasos de su famosa mamá en el mundo de la actuación. 2 de 8 Ver Todo Brenda del pasado Maya Ricote Credit: Cortesía La joven actriz mexicana, quien debutó este año en las telenovelas como protagonista juvenil del melodrama de Televisa Fuego ardiente, realiza una participación especial en Vencer el pasado representando la etapa joven de Brenda Zermeño, el mismo personaje que interpreta su mamá. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Padre e hijo Patricio de Rodas Credit: Cortesía; TELEVISA El hijo de Leonardo Daniel se llama Patricio de Rodas y es egresado del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). 4 de 8 Ver Todo Lisandro del pasado Patricio de Rodas Credit: Cortesía Al igual que Maya, Patricio también se encarga de representar en Vencer el pasado la etapa joven del personaje de su papá. 5 de 8 Ver Todo El flechazo Vencer el pasado Credit: Cortesía Los actores se conocieron meses atrás durante las grabaciones de la exitosa telenovela de Televisa y hoy en día son novios. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tal para cual Maya Ricote Credit: Instagram Maya Ricote Ambos presumen con frecuencia su historia de amor a través de las redes sociales con imágenes tan románticas como esta que muestran la complicidad que existe entre ambos. 7 de 8 Ver Todo ¡Qué romántico! Maya Ricote Credit: Instagram Patricio de Rodas "Te amo por sacar el mejor lado de mí. Te amo por enseñarme cómo se debería de sentir el amor. Te amo por enseñarme a sonreír. Te amo porque es fácil amarte. Te amo porque es divertido amarte", fueron las palabras con las que Patricio acompañó este bello momento junto a su novia. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

