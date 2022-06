¿Quiénes serán los hijos de Aracely Arámbula en la nueva versión de La madrastra? Conoce a los protagonistas juveniles de la nueva versión de La madrastra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aracely Arámbula Aracely Arámbula | Credit: Mezcalent Aracely Arámbula comenzó a grabar la semana pasada en México la nueva versión de La madrastra, historia que marca su esperado regreso a TelevisaUnivision. "Habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste, pero lo vamos a hacer igual, con el mismo amor, con la misma pasión", comentó la actriz mexicana en un reciente encuentro con medios de comunicación en México al ser preguntada sobre las comparaciones que pueden llegar a surgir entre esta versión y la que protagonizó Victoria Ruffo en el año 2005. Entre el destacado elenco que acompaña a Arámbula en esta telenovela que también protagoniza Andrés Palacios se encuentran reconocidos actores como Gabriel Soto, Marisol del Olmo, Martha Julia, José Elías Moreno, Cecilia Gabriela, Juan Carlos Barreto y Marco Treviño, entre otros. Pero también hay rostros jóvenes que prometen llenar la pantalla de frescura y talento nuevo. Este es el caso de David Caro Levy, quien será uno de los protagonistas juveniles de la historia. El joven actor mexicano formó parte del elenco de la serie española La templanza (Amazon Prime Video), mientras que en TelevisaUnivision participó en la telenovela La jefa del campeón. Ana Tena, quien se dejó ver recientemente en la pantalla de Univision como Alexa en la exitosa telenovela Soltero con hijas, llevará otro de los roles protagónicos juveniles de la historia. La actriz mexicana será hija del personaje que interpreta Arámbula. El actor y cantante mexicano Emiliano González, exintegrante del grupo LemonGrass, será otro de los rostros juveniles protagónicos que veremos en la nueva versión de La madrastra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madrastra presenta la historia de Marcia (Arámbula), una mujer que después de cumplir una condena de 20 años por un asesinato que no cometió está decidida a recuperar a sus hijos, quienes la creen muerta. Así se embarcará en una misión para demostrar su inocencia y descubrir la identidad del verdadero asesino, mientras trata de ganarse el cariño de sus hijos.

