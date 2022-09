Hijos de reconocidas actrices que actúan en la nueva versión de Los ricos también lloran Entre los talentos jóvenes que participan en la actual telenovela estelar de Univision hay varios hijos de reconocidas actrices. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Conformar el elenco de la nueva versión de Los ricos también lloran, historia que transmite de lunes a viernes Univision a las 9 p. m., hora del Este, con las actuaciones protagónicas de Claudia Martín y Sebastián Rulli, fue un gran reto para su productor ejecutivo, Carlos Bardasano, como reconoció en una reciente entrevista con People en Español. "Queríamos un gran elenco con grandes actores y lo tuvimos. Tener a Azela Robinson, Alejandra Barros, Guillermo García Cantú, Fabiola Guajardo, Víctor González, Dalila Polanco, Sergio Reinoso, Lore Graniewicz y Henry Zakka, entre otros, fue un lujo", contó. Pero, además de reconocidos rostros de la pequeña pantalla, el reparto de la nueva versión de Los ricos también lloran cuenta con mucho talento joven, donde sobresalen dos nombres: Nicolás Haza Paleta y Alexa Castro, hijos de dos actrices muy queridas por el público. Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision Nicolás Haza El joven actor mexicano personifica la etapa joven del personaje que interpreta el galán de la historia, Sebastián Rulli, por lo que ha aparecido a través de diferentes flashbacks. Nicolás Nicolás en las grabaciones de Los ricos también lloran | Credit: Fotógrafo Germán Hernández Lo que muchos televidentes no saben es que Nicolás es hijo de la reconocida actriz mexicana Ludwika Paleta, quien ha participado en exitosas telenovelas de TelevisaUnivision com Amigas y rivales, Mujer de madera, Duelo de pasiones y Abismo de pasión, entre otras. Ludwika Paleta Ludwika Paleta y su hijo Nicolás | Credit: instagram Ludwika Paleta La participación de Nicolás en Los ricos también lloran marca su debut como actor. Alexa Castro La joven actriz mexicana es uno de los nuevos talentos que participan en la telenovela. Alexa Castro Alexa Castro en las grabaciones de Los ricos también lloran | Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alexa es hija de la reconocida actriz mexicana Daniela Castro, quien ha dado vida a lo largo de su exitosa carrera a inolvidables villanas en telenovelas como Mi pecado y Lo que la vida me robó. Alexa Castro Alexa Castro participa en Los ricos también lloran | Credit: Cortesía En la ficción, la joven actriz es hija de Michelle Jurado y Antonio Fortier.

