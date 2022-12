Hijo de Sergio Sendel ¡participa en la telenovela Mi camino es amarte! El joven se llama Graco, tiene 24 años y acaba de unirse al elenco de la exitosa telenovela estelar de Univision que protagonizan Susana González y Gabriel Soto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mi camino es amarte Mi camino es amarte; Sergio Sendel | Credit: TelevisaUnivision; Mezcalent Mi camino es amarte, la actual telenovela estelar de Univision que protagonizan Susana González y Gabriel Soto, suma nuevos nombres a su elenco. Su productor, Nicandro Díaz, dio a conocer recientemente a través de su cuenta de Instagram que se unen nuevos actores al elenco de su exitoso melodrama. "Llegarán nuevos personajes a Mi camino es amarte", anunció el también productor de Mi fortuna es amarte. "Bienvenidos Rebeca Mankita, Nicole Curiel y Graco Santaella". Graco Graco Santaella, Nicole Curiel, productor Nicandro Díaz y Rebeca Mankita | Credit: Instagram Nicandro Díaz Lo que mucha gente no sabe es que Graco es hijo del reconocido actor mexicano Sergio Sendel, quien ha dado vida a inolvidables villanos en exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Destilando amor, Mañana es para siempre y, más recientemente, Mi fortuna es amarte. Sergio Sergio Sendel y su hijo Graco Santaella | Credit: Instagram Sergio Sendel El joven de 24 años, quien es licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas y entrenador personal, busca así seguir los pasos de su famoso papá en el mundo de la actuación. Graco Graco Santaella, hijo de Sergio Sendel | Credit: Instagram Graco Santaella Sergio no puede estar más orgulloso del hombre en el que se ha convertido su hijo: un joven "responsable", "con principios", "maduro" y "sano", como lo describió en sus redes. Graco Graco, hijo de Sergio Sendel | Credit: Instagram Graco Graco Graco, hijo de Sergio Sendel | Credit: Instagram Graco No es el único Graco no es el único hijo del actor que ha mostrado interés por los sets de grabación. Su hija Victoria Santaella también es actriz y formó parte del elenco de Mi fortuna es amarte, telenovela que transmitió este año Univision con gran éxito y en la que también participó su padre. Valeria Valeria Santaella, hija de Sergio Sendel, en Mi fortuna es amarte | Credit: Instagram Mi fortuna es amarte SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mi camino es amarte narra la historia de Memo Santos (Soto), un chofer de tráiler, sencillo, trabajador y de origen humilde que al enterarse de que tiene una hija decide buscarla en la casa de la familia que la adoptó. Al conocer a la niña, en Memo se despierta el sentimiento más grande que cualquier ser humano puede conocer: el amor de padre. La telenovela se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hijo de Sergio Sendel ¡participa en la telenovela Mi camino es amarte!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.