EXCLUSIVA Primeras imágenes del debut en las telenovelas del hijo de Ludwika Paleta Nicolás Haza Ludwika participa en la nueva versión de Los ricos también lloran. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli; Nicolás Haza Ludwika | Credit: Cortesía (x2) La nueva versión de Los ricos también lloran, que se graba desde hace varios meses en México bajo la producción de Carlos Bardasano (Si nos dejan, Rubí), marcará el debut en las telenovelas de Nicolás Haza Paleta, el hijo de los actores Plutarco Haza y Ludwika Paleta. Tal y como adelantó en su día el periodista Juan José Origel a través de su columna Vida y milagros y pudo confirmar People en Español, el joven artista mexicano realizará una participación especial en el melodrama que protagonizan Claudia Martín y Sebastián Rulli. Precisamente, Nicolás, quien recientemente hizo su debut como cantante, se encargará de personificar la etapa joven del personaje que interpreta el galán de origen argentino. El primogénito de Ludwika grabó hace varios días sus primeras escenas y en exclusiva te mostramos las primeras imágenes de lo que dio de sí esta jornada de grabación. Nicolás Nicolás en las grabaciones de Los ricos también lloran | Credit: Fotógrafo Germán Hernández El joven actor, quien cuenta con casi 200 mil seguidores solo en Instagram, siguió en todo momento con mucha atención las indicaciones de su director de escena, Pável Vázquez. Nicolás Nicolás en las grabaciones de Los ricos también lloran | Credit: Fotógrafo Germán Hernández El parecido físico que guarda con Rulli, con quien comparte personaje en la telenovela, hizo que Nicolás se convirtiera en el candidato ideal para formar parte de esta historia. Nicolás Nicolás en las grabaciones de Los ricos también lloran | Credit: Fotógrafo Germán Hernández Será en febrero del próximo año cuando podamos ver al aire el debut del joven actor y estamos seguros de que Ludwika será la primera en sentarse frente al televisor para aplaudir a su hijo. Nicolás Nicolás en las grabaciones de Los ricos también lloran | Credit: Fotógrafo Germán Hernández SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La versión modernizada de Los ricos también lloran contará la historia de Mariana (Martín), una joven inteligente y humilde que por casualidad le salva la vida a Don Alberto (Guillermo García Cantú), un rico patriarca y dueño del conglomerado empresarial más grande de México. Agradecido, Don Alberto le ofrece empleo y la oportunidad de tener una vida mejor. Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de la nueva versión de Los ricos también lloran | Credit: TELEVISA El mundo de Mariana cambia drásticamente cuando conoce a Luis Alberto (Rulli), el arrogante y engreído heredero, que es un apostador empedernido y choca constantemente con su padre.

