Hijo de Ludwika Paleta debutará en las telenovelas El joven artista participará en la nueva versión de Los ricos también lloran. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ludwika Paleta Ludwika Paleta y su hijo Nicolás | Credit: Instagram Ludwika Paleta Tras haber debutado recientemente como cantante, Nicolás Haza Paleta ahora seguirá los pasos de sus famosos papás en el mundo de la actuación. El hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza debutará próximamente en las telenovelas con una participación especial en la nueva versión de Los ricos también lloran, historia producida por Carlos Bardasano para Televisa que se graba actualmente en México con Claudia Martín y Sebastián Rulli como protagonistas. La noticia la dio a conocer recientemente el periodista mexicano Juan José Origel a través de su columna Vida y milagros de El sol de México y pudo ser confirmada por People en Español. El joven artista, quien estudió la carrera de cine en el Toronto Film School, dará vida en esta historia al mismo personaje que interpreta Rulli, solo que él lo hará en su etapa adolescente. Sebastián Rulli Sebastián Rulli; Nicolás Haza | Credit: Cortesía; Instagram Nicolás Haza Con Fabiola Guajardo, Guillermo García Cantú, Azela Robinson, Alejandra Barros y Víctor González entre su elenco estelar, la versión modernizada de Los ricos también lloran contará la historia de Mariana (Martín), una joven inteligente y humilde que por casualidad le salva la vida a Don Alberto, un rico patriarca y dueño del conglomerado empresarial más grande de México. Agradecido, Don Alberto le ofrece empleo y la oportunidad de tener una vida mejor. El mundo de Mariana cambia drásticamente cuando conoce a Luis Alberto, el arrogante y engreído heredero, que es un apostador empedernido y choca constantemente con su padre. Mamá orgullosa Ludwika, quien lleva varios años alejada del género televisivo que la vio nacer en su día como estrella, no puede sentirse más orgullosa del hombre en el que se ha convertido su hijo. Ludwika Paleta Ludwika Paleta y su hijo Nicolás | Credit: instagram Ludwika Paleta "Mi mejor maestro, el del corazón más grande y bonito. Encantador, trabajador, disciplinado y amoroso. Siempre tiene una sonrisa para todos. Eres mi tesoro más grande", compartió semanas atrás la actriz a través de Instagram con motivo del cumpleaños de su primogénito.

