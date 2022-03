Hijo de Jessica Más y Ramiro Fumazoni debuta como actor en la telenovela de Alejandra Espinoza El niño de 6 años grabó una participación especial en el melodrama que protagoniza la carismática actriz y conductora mexicana. Mira aquí las primeras imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessica Mas Jessica Más y Ramiro Fumazoni | Credit: Mezcalent Ramiro, el hijo de la pareja de actores Ramiro Fumazoni y Jessica Más, quiere seguir los pasos de sus papás en el mundo de la actuación. El niño de 6 años grabó recientemente una participación especial en el melodrama Corazón guerrero, historia que marca el debut como protagonista de Alejandra Espinoza. "Vamos a ver si le gusta, yo quiero dejarlos a ellos que elijan lo que quieran hacer. Lo vieron en mi cumpleaños un jefe de reparto y me dijo que lo quería para el personaje de Rodrigo Guirao cuando tenía 8 años. Le pregunté varias veces, la madre le preguntó varias veces y decidió hacerlo", contó ante las cámaras de Televisa Espectáculos Fumazoni, quien ha participado en telenovelas de Televisa como Tres veces Ana, Me declaro culpable y, más recientemente, Amor dividido. La mamá del pequeño, quien también ha participado en exitosas producciones de Televisa como Amar a muerte y Lo que la vida me robó, reconoció que en un inicio no estaba muy convencida de que su hijo realizara esta participación especial en la telenovela ya que no lo quería exponer tan pequeño, pero la ilusión que tenía el menor hicieron que cambiara pronto de opinión. Ramiro Fumazoni Ramiro en una escena con Eduardo Yáñez | Credit: TELEVISA "La verdad que creo que lo está disfrutando… Él se lo está pasando muy bien, entonces felices de que su debut haya sido de la mano de Chava Mejía y con Televisa, muy contentos la verdad. Yo estoy así como en mamá orgullosa", expresó la actriz de origen puertorriqueño. "Papá le decía: 'Usted haga caso a lo que le dicen, siéntete cómodo, diviértete'. Y él creo que está haciendo caso a lo que le dijo el padre", agregó Jessica. Ramiro Fumazoni Ramiro, hijo de Ramiro Fumazoni y Jessica Más | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Corazón guerrero narra la historia de tres hermanos, Jesús (Gonzalo García Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias. Precisamente, el hijo de Ramiro y Jessica interpreta a uno de esos hermanos en su niñez, por lo que tendrá como padres en la ficción a Eduardo Yáñez y a Gaby Spanic. La telenovela se estrenará este lunes 28 de marzo en México por Las Estrellas.

