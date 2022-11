El hijo de Ringo ya creció, Erika Buenfil presume a sus hijas, y más fotos ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ringo Credit: Instagram Ringo Mi camino es amarte se estrena con éxito en México, David Zepeda presenta a Ángel y más... ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 7 imágenes! Empezar galería Ya creció Ringo Credit: Instagram Pato de la Garza Patricio de la Garza, el niño que interpretó al hijo de José Ron en la exitosa telenovela Ringo (2019), ya creció. El ahora adolescente se reencontró recientemente en las instalaciones de Televisa San Ángel con el actor Alfredo Gatica, con quien compartió set de grabación en el citado melodrama. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Elenco de lujo El amor invencible Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El productor Juan Osorio presentó este martes a través de una conferencia de prensa al elenco de su nueva telenovela El amor invencible, historia que protagonizan Angelique Boyer y Danilo Carrera. El reparto del melodrama combina reconocidos rostros de la pequeña pantalla, como Leticia Calderón, Marlene Favela, Guillermo García Cantú y Daniel Elbittar, con jóvenes actores, entre ellos Luis Arturo, Abril Michel, Ana Tena, Isabella Tena, Karla Gaytán y Lukas Urkijo. 2 de 7 Ver Todo Exitoso estreno Mi camino es amarte Credit: Instagram Mi camino es amarte La nueva telenovela del productor de Mi fortuna es amarte, Mi camino es amarte, aterrizó este lunes en México por la puerta grande. El melodrama que protagonizan Susana González, Gabriel Soto y la niña Camille Mina se ubicó como la emisión más vista en su barra de horario a nivel nacional al registrar 3.2 millones de personas, de acuerdo con datos de Nielsen Ibope México. La producción de Nicandro Díaz superó a su competencia por 187%. El próximo martes 15 de noviembre se estrenará en Estados Unidos a través de Univision. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Conquista a la audiencia Vencer el pasado Credit: Facebook Rosy Ocampo La cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer, Vencer la ausencia (Univision), registró este lunes 7 de noviembre su segundo mejor dato de audiencia hasta la fecha. La telenovela protagonizada por Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros y María Perroni promedió 1,502,000 televidentes (P2+). 4 de 7 Ver Todo ¿David Zepeda o Ángel? David Zepeda Credit: Instagram David Zepeda Así lucirá David Zepeda como protagonista de la telenovela Pienso en ti, historia en la que comparte set de grabación con la exintegrante de RBD Dulce María. "Gracias jefe Carlos Bardasano [productor] por este personaje [Ángel] y esta gran historia que empezamos recién a construir", escribió el actor mexicano junto a esta foto que publicó en Instagram. 5 de 7 Ver Todo Llega a su fin Los ricos también lloran Credit: Germán Hernández La nueva versión de la exitosa telenovela Los ricos también lloran ya tiene sus días contados por Univision. El melodrama que protagonizan Claudia Martín y Sebastián Rulli llegará a su gran final el próximo lunes 14 de noviembre con un especial de dos horas "llenas de emoción", anunció la cadena. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Presume a sus hijas Erika Buenfil Credit: Instagram Erika Buenfil Erika Buenfil será mamá de dos jovencitas, Dany Cordero y Oka Giner, en la telenovela de TelevisaUnivision Perdona nuestros pecados, historia que graba desde hace varios meses en México. "Les presumo a mis hijas", escribió junto a la foto. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

