¡De la ficción a la realidad! Hijo de Mayrín Villanueva encontró el amor en las grabaciones de la telenovela Soltero con hijas El adolescente de 16 años nunca pensó que se llegaría a enamorar de una compañera de trabajo. ¡Te presentamos a su novia! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay romances de ficción que terminan traspasando la pantalla y haciéndose realidad. Da igual la edad que se tenga o lo enfocado que se esté en el trabajo, cuando el amor llega llega. Esto precisamente fue lo que le ocurrió a Sebastián Poza, el hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, quien a sus 16 años encontró el amor durante las grabaciones de la exitosa telenovela de Televisa Soltero con hijas, historia que graba actualmente el adolescente en México. La afortunada no es otra que la joven actriz mexicana Azul Guaita, quien precisamente es su pareja en el citado melodrama que encabezan Gabriel Soto y Vanessa Guzmán. “Empezamos como amigos. Jamás pensé que en mi trabajo se iba a cruzar algo así, pero terminó cruzándose en mi camino y así acabó”, se sinceró el hijo de Villanueva en una reciente entrevista para el canal de YouTube del reportero mexicano Eden Dorantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muy enamorado de Azul, el joven actor y cantante mexicano confesó en dicha entrevista, en la que también estuvo presente su novia, que lo que más le atrapó de ella fue ‘su manera de mirar’. “Y su forma de escucharme [también] es muy bonita, me gusta mucho”, reconoció. Guaita, por su parte, destacó la personalidad que tiene el adolescente como uno de los principales atractivos que hizo que terminara enamorándose de él. “Su personalidad, todo me encanta”, declaró la joven, quien saltó a la fama hace dos años a raíz de su participación en la exitosa telenovela de Televisa Mi marido tiene más familia, donde dio vida a Yolotl Rey, la hija del personaje que interpretaba Gabriel Soto. ¡Qué viva el amor! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡De la ficción a la realidad! Hijo de Mayrín Villanueva encontró el amor en las grabaciones de la telenovela Soltero con hijas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.