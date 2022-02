Hijas de Gabriel Soto aparecieron en la telenovela Soltero con hijas, ¿las reconociste? Elissa y Miranda tuvieron una pequeña participación en la exitosa comedia romántica que protagoniza su famoso papá y que Univision transmite a las 8 p. m., hora del Este. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque su gran debut como actriz fue el año pasado en la exitosa telenovela Si nos dejan, Elissa, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazan, ya se había dejado ver hace varios años junto a su hermana Miranda en una producción de Televisa que curiosamente protagonizó su famoso papá. Se trata de Soltero con hijas, la exitosa comedia romántica que Univision transmite actualmente de lunes a viernes a las 8 p. m., hora del Este, con gran éxito de audiencia. Las niñas, que hoy en día tienen 13 y 8 años, tuvieron una pequeña participación durante el segundo capítulo de la telenovela de apenas unos segundos de duración, lo que hizo probablemente que pasara desapercibida para muchos televidentes. En la escena, tanto Elissa como Miranda aparecen dándoles las condolencias a las tres sobrinas de su padre en la ficción, Camila (Azul Guaita), Alexa (Ana Tena) y Sofía (Charlotte Carter), por la muerte de sus progenitores, suceso que marca un antes y un después en la vida de Nico (Soto). Soltero con hijas Hijas de Gabriel Soto en una escena de Soltero con hijas | Credit: TELEVISA Aunque fue apenas ahora cuando se pudo ver al aire en Estados Unidos, la escena se grabó en 2019 y fue una decisión que tomó el productor de la telenovela, Juan Osorio, según llegó a explicar en su momento Gabriel en una entrevista para Televisa Espectáculos. "Juan me dijo: 'Oye, ¿hay problema si tus hijas salen? Y yo: 'Pues no, ellas felices'. Y pues bueno les pregunté y me dijeron que sí: 'Sí queremos salir, sí queremos estar ahí'. Ahora sí que fue una invitación directa de Juan y ellas pues más que puestas, más que fascinadas", contó. Soltero con hijas Hijas de Gabriel Soto en una escena de Soltero con hijas | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En tono de comedia, Soltero con hijas narra la historia de Nicolás, un gerente de relaciones públicas de un prestigioso hotel en Acapulco cuya despreocupada vida de soltero cambia de la noche a la mañana cuando queda a cargo de sus tres sobrinas: Camila, Alexa y Sofía. "Definitivamente [es más difícil] hacer reír y más cuando no eres comediante y no naces con ese don, que hay mucha gente que sí lo tiene y que hace reír sin pensarlo; pero cuando no lo eres y te tratas de hacer el gracioso te ves mal. La verdad es que es difícil y sí fue un reto muy importante para mi carrera porque nunca había hecho un tono de comedia de este tipo", se sinceraba Soto en una conversación vía Zoom con People en Español a pocos días del estreno de la telenovela. Soltero con hijas se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por Univision.

