Hija de Sergio Sendel actúa en la nueva telenovela estelar de Univision La joven actriz mexicana forma parte del elenco del melodrama Mi fortuna es amarte, que la cadena hispana estrenará el 21 de febrero a las 9 p. m., hora del Este. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sergio Sendel Valeria Santaella, hija de Sergio Sendel | Credit: TELEVISA (x2) Tras varios años alejado de las telenovelas, Sergio Sendel volverá a apoderarse el lunes 21 de febrero de la pantalla de Univision como villano de Mi fortuna es amarte, melodrama que cuenta con las actuaciones protagónicas de Susana González y David Zepeda. Por primera vez en su larga y exitosa carrera, el actor mexicano comparte elenco en esta historia que produce Nicandro Díaz con su hija Valeria Santaella, quien sigue sus pasos en el mundo de la actuación. "Yo me siento muy contento que por primera vez tenga la oportunidad de trabajar al lado de mi hija en este proyecto de Nicandro Díaz, que además es un proyecto muy afortunado número 1 indiscutible", expresó recientemente Sendel ante las cámaras de Televisa Espectáculos. Una felicidad que también comparte su hija, quien se encontraba en el momento de la entrevista junto al actor. "Yo desde muy chiquita he acompañado a mi papá a sus producciones a trabajar y ahora que tengo la oportunidad de verlo de cerca y yo también estar en una misma producción aprendo mucho y la pasamos muy bien", aseveró la joven actriz mexicana. Valeria Valeria Santaella en la telenovela Mi fortuna es amarte | Credit: Instagram Mi fortuna es amarte "Todo empezó hace como unos 3, 4 años que empecé como más o menos a actuar y a estudiar todo esto y apenas nos tocó la oportunidad de trabajar juntos, entonces está muy divertido", agregó. Sendel aseguró que "en esta carrera tienes que tener tres cosas que son importantísimas: disciplina, mucha capacidad de esfuerzo y sobre todo paciencia" y "lo que más me gusta de ella es que es disciplinada". Valeria Santaella Valeria Santaella en la telenovela Mi fortuna es amarte | Credit: Instagram Valeria Santaella "Lo está haciendo cada día mejor y en esta carrera cuando lo haces cada día mejor es que tienes un futuro", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mi fortuna es amarte sigue la historia de Natalia (González), una mujer que sufre la traición de su esposo y su mejor amiga –ambos escapan juntos el día de su vigésimo aniversario de bodas, dejándola en la pobreza—, y Chente (Zepeda), un hombre de barrio que sufre la trágica muerte de su esposa, viéndose obligados por las circunstancias de la vida a convivir bajo el mismo techo. David Zepeda David Zepeda y Susana González, protagonistas de Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA El melodrama se estrenó en México a finales del año pasado y desde entonces se mantiene en los primeros lugares de audiencia.

