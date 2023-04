Hija de Mayrín Villanueva ya graba Vencer la culpa, y más ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Romina Poza Credit: Instagram Romina Poza Danna García cuenta qué sucedió con el casting que hizo para la nueva telenovela de Televisa, ¿tercera temporada de Pasión de gavilanes?, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes! Empezar galería Sigue sus pasos Romina Poza Credit: Instagram Romina Poza Romina Poza, la hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, comenzó a grabar este martes la telenovela Vencer la culpa, historia que marca su debut en los melodramas mexicanos. Emocionada de iniciar esta nueva aventura profesional en su carrera, la joven actriz mexicana compartió algunas imágenes de este primer día de grabación a través de las redes sociales. La reacción de Mayrín no se hizo esperar. "Te admiro cada día más. Gran y exitoso proyecto. Tu constancia, disciplina, entrega y respeto a todo lo que haces te hace tan especial. Te amo", expresó la orgullosa mamá desde sus historias de Instagram. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio No regresa a Televisa Danna García Credit: Mezcalent (x2) Danna García no formará parte del elenco de Minas de pasión, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagonizará Osvaldo de León y para la que había hecho casting semanas atrás. "A mí me llamaron porque querían audicionarme para ser la villana, la villana de la historia es la mamá del protagonista. A la hora de hacer la audición la verdad no sé si parecía la mamá del protagonista o la prima más bien. En temas de edades no daba yo la edad para la mamá...", explicó la actriz colombiana en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo en Instagram. "Fue muy lindo que me consideraran. Siempre digo que es tan valioso que alguien te tenga en el radar y la sola idea de considerarte para un trabajo es algo para mí de infinito agradecimiento. Gracias a la producción que me consideró para este proyecto, pero pues no, era imposible". 2 de 6 Ver Todo La más vista Perdona nuestros pecados Credit: TelevisaUnivision Perdona nuestros pecados lideró este lunes 10 de abril por primera vez el ranking de los programas más vistos en el prime time de la televisión hispana. La telenovela de Univision que protagonizan Oka Giner y Emmanuel Palomares promedió 1,534,000 televidentes (P2+), uno de sus datos de audiencia más altos hasta la fecha. La segunda ficción más vista fue El amor invencible, también de Univision, que sedujo a 1,522,000 televidentes (P2+); mientras que el tercer lugar lo ocupó Cabo (Univision) con 1,344,000 televidentes (P2+). 3 de 6 Ver Todo Anuncio ¿Pasión de gavilanes 3? Pasión de gavilanes Credit: Mezcalent Tras el final abierto que tuvo la segunda temporada, la incógnita de si Telemundo producirá o no una nueva temporada de su exitosa telenovela Pasión de gavilanes está en el aire. "No tengo idea", reconoció una de sus protagonistas, Danna García, en un reciente en vivo ante las preguntas de sus fans. "Hay que preguntarle a mis hijitos que seguramente si la van a hacer van a hacerla con mis chiquis, entonces yo no sé. Nosotros ya estamos todos en otros proyectos, ya estamos en otra cosa, digamos los de la primera generación, entonces yo no sé esa parte cómo iría a ser. Para que no me sigan preguntando lo mismo porque no les tengo novedades. Recuerden que fue una decisión del canal crear otra generación para continuar con la historia, así que yo creería que cuando ellos digan alguna noticia". 4 de 6 Ver Todo Con nueva telenovela Matías Novoa Credit: Twitter Gerry Pezeta Así lucirá Matías Novoa como uno de los protagonistas de Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. El actor chileno, quien está al aire actualmente en Univision con la telenovela Cabo, ya graba esta nueva historia en México junto a la actriz mexicana Gabriela de la Garza, con quien su personaje tendrá mucha interacción. "Siempre existen muchos nervios en el primer día de llamado, pero muy contentos. Es un personaje padrísimo", expresó Novoa. 5 de 6 Ver Todo Ahora será Paloma Claudia Martín Credit: Instagram Claudia Martín Hablando de Vencer la culpa... Este es el look que lucirá Claudia Martín como una de las cuatro protagonistas de la quinta entrega de esta exitosa saga. La actriz mexicana interpreta en esta historia a Paloma. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

