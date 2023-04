Hija de Mayrín Villanueva ¡debutará en las telenovelas! La joven actriz formará parte del elenco protagónico de Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa franquicia Vencer que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva; Romina Poza | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Primero fue Sebastián Poza y ahora le toca el turno a Romina Poza. La hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza debutará en las telenovelas mexicanas y lo hará por la puerta grande de la mano de una de las sagas más exitosas de los últimos años. La joven actriz, quien grabó el año pasado una serie para la plataforma de streaming de TelevisaUnivision que marcó su debut en el mundo de la interpretación, formará parte del elenco protagónico de Vencer la culpa, la quinta entrega de la exitosa franquicia Vencer. Romina Poza Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La productora ejecutiva de la saga, Rosy Ocampo, confirmó este domingo su participación a través de las redes sociales. "Romina Poza interpretará a Yaneli. ¡Bienvenida a la familia de Vencer la culpa!", escribió la también productora de Vencer el miedo, Vencer el desamor, Vencer el pasado y Vencer la ausencia. Ramina Poza Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza | Credit: Instagram Rosy Ocampo "¡Qué emoción! Gracias por el espacio y la oportunidad", no tardó en comentar Romina. Mayrín, la más feliz Como no podía ser de otra forma, una de las primeras en reaccionar a la noticia fue su madre, quien curiosamente dio vida a una de las protagonistas de la anterior entrega de la franquicia. Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva y su hija Romina Poza | Credit: Instagram Mayrín Villanueva "Felicidades por un logro más", expresó la actriz mexicana. "Éxito seguro por todo el profesionalismo en esa producción. Cada detalle impecable", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más elenco Al igual que las anteriores entregas, Vencer la culpa contará con un elenco de reconocidos actores, entre los que destacan Gabriel Soto, Matías Novoa, Carlos Ferro, Juan Carlos Barreto, Helena Rojo, Ingrid Martz, Roberto Ballesteros y Luis Gatica. Las grabaciones del melodrama iniciarán próximamente en México.

