Hija de Lucero revoluciona las redes sociales al recrear famoso personaje de su mamá: "La verdadera dueña soy yo" La adolescente se convirtió por un momento en Valentina Villalba, el famoso personaje que interpretó Lucero en la exitosa telenovela de Televisa Soy tu dueña. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante muchos años, Lucero Mijares, la hija menor de Lucero y Mijares, mantuvo su vida en un discreto segundo plano. Pero de un tiempo para acá –especialmente desde que a finales de 2018 interpretara a dúo un tema musical junto a su reconocido papá– la adolescente ha ido dejando poco a poco atrás el anonimato para mostrar al mundo su talento como cantante, como ocurrió hace tan solo unos meses cuando participó en un concierto de su famosa mamá. Con tres temas interpretados por ella disponibles en todas las plataformas de música en streaming –'Vencer al amor', 'Mi universo' y 'Creo en ti'–, la joven artista comienza a construir una carrera en el competitivo mundo de la música arropada por sus talentosos progenitores. Una carrera que apenas acaba de iniciar y que ya está dando sus primeros frutos tras ser reconocida en la categoría de 'Mejor Debut' en los premios Fans Choice Awards. Con el propósito de estar más cerca de sus fans, 'Lucerito' –como la llama cariñosamente su familia– debutó hace apenas unas semanas en la red social Instagram. Su cuenta, que ya está verificada, tiene hasta el momento dos imágenes publicadas: una actual y otra de su etapa infantil, que fue con la que inauguró el 16 de febrero su perfil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La más reciente la compartió este jueves y en ella aparece recreando el icónico personaje que interpretó su madre en la exitosa telenovela de Televisa Soy tu dueña (2010). "La verdadera dueña soy yo ja ja ja ¿Cómo ves Lucero?", escribió junto a la imagen la adolescente, quien ya cuenta con algo más de 50 mil seguidores. Image zoom Hija de Lucero recrea personaje de su mamá | Credit: Instagram Lucero Mijares La reacción de su progenitora, como era de esperar, no tardó en llegar. "Jajajaja eres lo máximo. Yo sí soy tu dueña, tuya de ti", escribió la también heroína de exitosos melodramas como Por ella soy Eva y Alborada.

