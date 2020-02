¡3,2,1..., cámara, acción! Primera imagen de la hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto en telenovela de Telemundo La niña de 11 años pronto hará su debut como actriz en compañía de su famosa mamá en las pantallas de Telemundo como parte del elenco de 100 días para enamorarnos. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print De la mano de su mejor maestra, su mamá, Elissa Marie, la hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, pronto hará su debut como actriz en las pantallas de Telemundo como parte del elenco de 100 días para enamorarnos, la nueva comedia romántica de la cadena de habla hispana que protagonizan Erick Elías, Mariana Treviño, David Chocarro e Ilse Salas. Tras celebrar su cumpleaños en su México natal rodeada de sus seres queridos, incluida su hermana Miranda, quien también cumple años en febrero; la talentosa niña de 11 años viajó nuevamente a Miami en compañía de su progenitora para continuar grabando su participación en esta esperada ficción que se estrenará próximamente en el prime time hispano. Image zoom Geraldine Bazán y su hija Elissa Emocionada de poder compartir por primera vez en su carrera foro de grabación junto con su primogénita, la exesposa de Soto publicó recientemente una instantánea a través de Instagram Stories en la que podemos ver a madre e hija muy concentradas en el set de la telenovela mientras se alistan para grabar una de las escenas que tienen asignadas para ese día. Image zoom Geraldine Bazán y su hija La inmensa sonrisa con la que posan ambas en la imagen delata lo mucho que están disfrutando esta aventura profesional que están viviendo juntas en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Consciente de lo importante que es la formación escolar para el futuro de su hija, la actriz mexicana puso una sola condición para que Elissa pudiera trabajar en Estados Unidos: que sus llamados en la telenovela interfieran lo menos posible en sus estudios. “Ya tengo pautado con la producción que entre menos llamados tenga (entre semana) y lo más el fin de semana mejor para que no pierda clases. En la escuela ya está hablado y pues es una muy buena oportunidad para ella, tiene esa cosquillita que le gusta, la invitaron a participar y que sea dentro de este proyecto como mi hija está interesante”, revelaba semanas atrás la intérprete de 37 años en un reciente encuentro con la prensa en México. Advertisement

