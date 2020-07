¿Separadas al nacer? Hija de Neida Sandoval se parece a Nihan de Amor eterno La melliza de la periodista y presentadora hondureña guarda un cierto parecido físico con Neslihan Atagül, la protagonista de la exitosa telenovela de Univision. ¡Mira las fotos! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En menos de un año Neslihan Atagül, la guapa actriz turca que interpreta a Nihan en la exitosa telenovela Amor eterno que Univision transmite a las 9 p.m., hora del Este, se ha convertido en uno de los rostros más admirados por el público hispano. "Yo no diría que me sorprendió el éxito de la serie, pero sí supero mis expectativas. La realidad es que cuando recibí el libreto por primera vez y lo leí sentía que era un buen proyecto. Yo sinceramente quería ser parte de este proyecto. Recuerdo cuando empezamos la grabación de la serie y la vi me di cuenta de que se habían agregado más escenas de las que había leído y eso me encantó", contaba días atrás la joven actriz de 27 años en una entrevista con la cadena Univision. Image zoom Neslihan Atagul, protagonista de Amor eterno Cortesía UNIVISION Aunque su belleza es única como su talento, lo cierto es que las redes sociales han encontrado un cierto parecido físico entre Neslihan y la hija de una famosa conductora de televisión. Hablamos de Ali Cochran, la melliza de la periodista hondureña Neida Sandoval. La joven, que acaba de graduarse de High School, tiene un bello rostro que se asemeja en algunos aspectos al de la protagonista de la exitosa telenovela de Univision. Image zoom Neslihan Atagül y Ali Instagram Neslihan; Instagram Neida Sandoval SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A punto de cumplir 18 años, Ali pretende seguir los pasos de su famosa mamá en el mundo de la actuación ya que su sueño es convertirse en una reconocida comunicadora. "Excelente estudiante, enfocada en sus metas, perseverante y un ser humano excepcional. Esta es mi Ali y estoy orgullosísima de mi muchachita", expresó semanas atrás Neida en Instagram. Una de las grandes pasiones de Ali es el baile. La joven toma clases de danza clásica desde que tiene cuatro años, por lo que lleva más de dos lustros practicando esta disciplina artística. "A mí siempre me ha gustado el escenario, todas las artes, la música y el teatro. Yo me siento como una persona transformada en el escenario y me ha fascinado desde pequeña", reconoció recientemente a través del canal de YouTube que tiene su mamá.

