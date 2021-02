Close

Hija de Gabriel Soto participará en la próxima telenovela estelar de Televisa La adolescente será hija de Marcus Ornellas en la nueva versión de Señora Isabel. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Elissa Marie, la primogénita de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, hará este año su debut en los melodramas mexicanos. La adolescente, que el año pasado realizó una participación especial junto a su famosa mamá en la segunda temporada de la serie de Telemundo 100 días para enamorarnos, está confirmada como parte del elenco de la nueva producción estelar de Televisa, Si nos dejan, historia que protagonizarán Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas. El personaje que interpretará Elissa en esta nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Señora Isabel, cuya versión más reciente produjo Telemundo en 2007 con Victoria Ruffo, Arturo Peniche y Mauricio Ochmann como protagonistas, se llamará Sofía y será la hija de Martín (Ornellas), el galán de la historia; mientras que su madre será interpretada por la actriz mexicana Gaby Carrillo, según pudo conocer en exclusiva People en Español. Image zoom Elissa será hija de Marcus Ornellas en Si nos dejan | Credit: Instagram Elisa Marie; Mezcalent La participación de la adolescente en este melodrama tiene muy emocionada a Geraldine ya que ella formó parte de esta historia hace justo 14 años con Victoria, melodrama que grabó en 2007 en Colombia y en el que dio vida a la hija mayor del matrimonio formado por Ruffo y Peniche. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin dar detalles del proyecto, la actriz mexicana compartió el pasado fin de semana una imagen a través de Instagram Stories en la que aparecía acompañando a la adolescente mientras le realizaban el cambio de imagen necesario para poder interpretar a Sofía. "Momager. No se crean. No soy la mánager", escribió junto a la instantánea. Las grabaciones de este melodrama que también marca el esperado regreso a las telenovelas de la actriz venezolana Gaby Spanic inician este lunes en México.

