Hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto ¡la nueva estrella de Telemundo! La niña de 10 años participará en 100 días para enamorarnos, la nueva telenovela de la cadena de habla hispana en la que también actuará su famosa mamá. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, Elissa Marie, está más que lista para seguir los pasos de sus famosos padres en el mundo de la interpretación. La talentosa niña de 10 años debutará próximamente en las pantallas de Telemundo como parte del elenco de 100 días para enamorarnos, la nueva comedia romántica de la cadena de habla hispana. La menor realizará una participación especial de varios capítulos en esta esperada ficción que se graba en Miami. Y lo hará de la mano de su mejor maestra, su madre, quien también formará parte de la trama que encabezan Erick Elías, David Chocarro, Mariana Treviño e Ilse Salas. "Primer día grabando", escribió emocionada Elissa días atrás en sus redes sociales sin revelar aún el nombre del proyecto ni los detalles del personaje que interpretará en esta historia. Geraldine, quien ahora además de su madre es también su compañera de trabajo, no pudo ocultar su emoción de ver a su niña desarrollándose profesionalmente como actriz. "Estoy muy orgullosa de ti", escribió en Instagram Bazán. En 100 días para enamorarnos Geraldine y Elisa tendrán un vínculo muy cercano ya que, al igual que en la vida real, sus personajes serán madre e hija en la telenovela. 100 días para enamorarnos narra la historia de dos buenas amigas, Constanza Franco (Salas), una abogada exitosa y sofisticada, madre y esposa; y Remedios Rivera (Treviño), una madre y esposa cariñosa que, a diferencia de su amiga, es un espíritu libre que no logra mantener su vida en orden. Tras 20 años de matrimonio, ambas deciden separarse de sus respectivos esposos. A Remedios todo se le junta cuando decide separarse de su actual marido y reaparece su primer amor. Mientras tanto, Constanza llega a un acuerdo con su esposo de tomar un descanso de 100 días. Una vez que transcurra ese tiempo, deberán decidir si mantendrán o no el matrimonio. La ficción se estrenará próximamente en el prime time hispano.

