Hija de Andrea Legarreta tendrá su primer novio ¡en una telenovela! La adolescente de 13 años vivirá una tierna historia de amor junto al actor Alessio Valentini en el nuevo melodrama estelar de Televisa ¿Te acuerdas de mí? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nina Rubín, la hija menor de Andrea Legarreta, hará su debut en las telenovelas como parte del elenco de ¿Te acuerdas de mí?, el nuevo melodrama estelar de Televisa que protagonizarán Gabriel Soto y Fátima Molina. En una reciente entrevista para el programa Hoy que conduce su mamá, la adolescente declaró sentirse 'muy emocionada de experimentar algo nuevo' en su carrera. "Es un proyecto tan especial. No sé cómo describirlo, estoy tan emocionada y tan feliz", expresó la joven de 13 años, quien ya ha hecho teatro, cine y doblaje, pero no televisión. En esta historia que está basada en una exitosa telenovela turca Nina experimentará por primera vez lo que es tener novio ya que su personaje vivirá una hermosa historia de amor. "Yo nunca he tenido novio", aseguró. "Cuando leí el libreto y vi las escenas dije ‘qué bonita historia’ porque es una historia muy bonita. Fabi y Edi, que son mi personaje y el de Alessio, son muy diferentes pero conectan, entonces hay una conexión muy bonita". Image zoom Alessio Valentini y Nina Rubín Instagram Alessio Valentini/ Instagram Nina Rubín SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su pareja en esta historia será el actor Alessio Valentini, a quien podemos ver actualmente como Yahir en el melodrama de Univision Vencer el miedo. Con él, la hija de la reconocida presentadora y actriz mexicana se dará su primer beso puesto que, según reconoció en dicha entrevista, nunca ha besado a ningún chico en la vida real. Contrario a lo que muchos podrían pensar, Nina se ganó el personaje sin la ayuda de su famosa mamá ya que la productora de esta historia, Carmen Armendáriz, quedó fascinada con su trabajo después de verla actuando en una película, por lo que decidió hacerle un casting. ¿Te acuerdas de mí? también contará con las actuaciones de Rebecca Jones, Marisol del Olmo, Guillermo García Cantú, Juan Carlos Barreto y Natalia Téllez, entre otros.

Close Share options

Close View image Hija de Andrea Legarreta tendrá su primer novio ¡en una telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.