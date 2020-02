Hija de Chiquinquirá Delgado ¡participará en telenovela de Telemundo! Mientras que su madre triunfa en Univision como conductora de Mira quién baila all stars, la joven actriz promete brillar próximamente en las pantallas de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Marielena Dávila, la guapa hija de la reconocida presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado, continúa abriéndose camino en el mundo de la interpretación. La hermosa y talentosa joven recién acaba de terminar de grabar en Miami una nueva telenovela de la mano de la cadena Telemundo que este año la traerá de vuelta a la televisión de habla hispana. Image zoom Chiquinquirá Delgado y su hija Marielena Dávila. La primogénita de la conductora de la exitosa competencia de baile de Univision Mira quién baila all stars forma parte del elenco de 100 días para enamorarnos, la próxima comedia romántica de Telemundo que protagonizan Erick Elías, David Chocarro, Mariana Treviño e Ilse Salas. “Que bonito proyecto acabo de terminar y con un equipo maravilloso. Esta historia se las trae. Ya quiero que conozcan a Sol porque es la primera vez que hago un personaje así”, contaba emocionada semanas atrás Marielena a través de su perfil de Instagram. Si bien aún no han trascendido los detalles de su participación, a través de las redes sociales de la ficción se compartió una imagen en la que podemos ver a modo de aperitivo cómo lucirá la actriz en la piel de este nuevo personaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 100 días para enamorarnos es la segunda telenovela que graba Marielena para Telemundo. Recordemos que hace varios años, en 2014, la actriz, que tiene más de 600 mil seguidores en Instagram, participó en En otra piel, melodrama que marcó su aplaudido debut en la televisión. La última vez que la joven se dejó ver en una telenovela fue en 2015 cuando protagonizó junto a Pedro Moreno el melodrama de Venevisión Voltea pa´ que te enamores. Marielena no es la única hija de una celebridad que forma parte de la nueva comedia romántica de la cadena de habla hispana. Elissa, la primogénita de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, también actuará en esta historia que promete atrapar a toda la familia, como en su día lo hizo Betty en NY, la exitosa telenovela que encabezaron el año pasado Erick Elías y Elyfer Torres. Advertisement

