Los hermanos del Monte aterrizan con fuerza en Estados Unidos frente a La casa de los famosos, que no se achica El estreno de la telenovela La herencia: un legado de amor (Univision) se convirtió este lunes en la emisión más vista del prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los hermanos del Monte, Sara (Michelle Renaud), Juan (Matías Novoa), Pedro (Daniel Elbittar), Simón (Emmanuel Palomares), Mateo (Mauricio Henao) y Lucas (Juan Pablo Gil), aterrizaron este lunes en el prime time de Univision con el estreno de La herencia: un legado de amor. "Nosotros presentamos en La herencia un proyecto para la familia. Lo que deseamos es que esa familia se siente a compartir: el tío, la abuela, la prima, la mamá… En general es una historia muy fresca también y es una historia que también tiene toques de comedia, que siempre son necesarios para respirar dentro de tanto drama porque drama sí presentamos al mil", contaba Palomares en una entrevista con People en Español previa al estreno del melodrama. La telenovela, que ya se encuentra en sus últimos capítulos en México, debutó por la puerta grande en Estados Unidos tras promediar durante su primer capítulo 1,463,000 televidentes (P2+) y 569 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según datos difundidos por Nielsen. La herencia Michelle Renaud y Matías Novoa, protagonistas de La herencia | Credit: Mezcalent La herencia versus La casa de los famosos Telemundo movió ficha el lunes para hacer frente al estreno de La herencia con su producto estrella, La casa de los famosos, y la jugada no le salió nada mal. La gala de eliminación de 3 horas promedió en el prime time de la televisión hispana 1,279,000 televidentes (P2+). La casa de los famosos La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Instagram Este dato, al tratarse de una media de los televidentes que vieron el reality show durante sus tres horas de emisión, no especifica con exactitud qué sucedió concretamente durante la hora –de 9 a 10 p. m., hora del Este– en la que ambos espacios televisivos midieron fuerzas. No obstante, el estreno de La herencia logró convertir en la emisión más vista del día. La herencia Emmanuel Palomares, Matías Novoa, Mauricio Henao, Daniel Elbittar y Juan Pablo Gil, galanes de La herencia | Credit: Mezcalent Los 3 programas más vistos (Julio 11, 2022): 1.La herencia (Univision): 1,463,000 (P2+) 2.La casa de los famosos (Telemundo): 1,279,000 (P2+) 3.Mujer de nadie (Univision): 1,242,000 (P2+) La herencia, que se transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, desarrolla su historia en una hacienda aguacatera llamada Santa Catalina en la que viven Don Severiano Del Monte y sus cinco hijos adoptivos. La vida de esta familia cambia de la noche a la mañana cuando fallece el patriarca y el día de la lectura del testamento entra inesperadamente en acción Sara (Renaud), una hermana que no sabían que existía y que viene a reclamar lo que le pertenece. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que es el personaje más importante que he hecho hasta el día de hoy", expresaba Renaud en una reciente entrevista con People en Español. "Profesionalmente es un personaje que me ha enseñado mucho, que tiene una fuerza increíble, estuve cobijada con un elenco que me daba clases de actuación todos los días […]. Y en lo personal estar pasando procesos personales de pronto duros y tener gente a mí alrededor que me acobijaba, 5 hombres maravillosos que todos los días se dedicaban a hacerme sentir bien, a darme abrazos, a darme amor fue un regalo de vida maravilloso".

