Hermano de Zuria Vega graba nueva telenovela en Televisa Gonzalo Vega continúa construyendo su carrera en el mundo de la actuación. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gonzalo Vega, el hermano de Zuria y Marimar Vega, continúa construyendo su carrera en el mundo de la actuación. A dos años de su participación en la exitosa telenovela de Televisa Mi marido tiene más familia (2019) –historia que marcó su debut en el género televisivo–, el joven actor mexicano graba actualmente un nuevo melodrama de la mano de Televisa. Se trata de La desalmada, la nueva producción de José Alberto Castro que protagonizan Livia Brito y José Ron y cuyo estreno en México está previsto para verano. "Escogí el único trabajo que disfruto después de 16 horas", escribió este jueves desde su camerino el hijo del fallecido actor Gonzalo Vega a través de su perfil de Instagram. Gonzalo Vega Gonzalo Vega | Credit: Instagram Gonzalo Vega Aunque no han trascendido los detalles del personaje que interpretará en esta historia, Gonzalo parece estar muy emocionado de formar parte del elenco de este nueva telenovela en la que comparte set de grabación con Marjorie de Sousa, Kimberly Dos Ramos, Sergio Basáñez y Laura Carmine, con quienes posó en una imagen que difundió Televisa. Gonzalo Vega Gonzalo Vega en las grabaciones de La desalmada | Credit: TELEVISA "Son épocas muy distintas y hoy en día creo que el trabajo que tenemos es por nuestros castings y por nuestro talento, creo que las cosas funcionan diferente y bueno en mi experiencia no ha funcionado para nada con palancas, al contrario", compartía el actor en 2019 en una entrevista con People en Español sobre el impacto que había podido tener su apellido a la hora de comenzar a abrirse camino en el mundo de la interpretación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La desalmada narra la historia de Fernanda (Brito), una mujer que solo busca vengar a su esposo, asesinado en su noche de bodas donde, además de este lamentable hecho, es violada. A su vida llegará Rafael Toscano (Ron), un joven que recién terminó sus estudios universitarios y que conecta de inmediato con Fernanda.

