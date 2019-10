Hermana de Rafael Amaya sale en defensa del actor mexicano La hermana del protagonista de El señor de los cielos (Telemundo) dedicó a través de sus redes sociales unas palabras de apoyo al galán mexicano, quien lleva más de un año desaparecido del foco mediático. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desaparecido hace más de un año del foco mediático, Rafael Amaya sigue sin dar señales de vida a través de las redes sociales. El actor mexicano, que compartió su última publicación en Instagram en abril de 2018, tampoco ha vuelto a conceder una entrevista ni mucho menos desfilar por la alfombra roja de un evento desde que su personaje, el narcotraficante Aurelio Casillas, quedara en estado de coma en El señor de los cielos y por ende el intérprete de 42 años dejara de aparecer repentinamente en la exitosa superserie de Telemundo. La ausencia de más de un año de Amaya de la vida pública ha generado muchas especulaciones en las redes sociales y diferentes medios de comunicación acerca del paradero del actor, así como de su incierto futuro en la veterana ficción de la cadena de habla hispana. Si bien seguimos sin tener noticias suyas, hoy ya es un hecho que el galán de telenovelas concluyó su ciclo –voluntaria o involuntariamente, no sabemos– en El señor de los cielos puesto que esta semana, durante el estreno de la séptima temporada de la superserie, pudimos ser testigos del fallecimiento de su personaje, Aurelio Casillas. Image zoom Rafael Amaya. Cortesía TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Apenas unos días antes de que saliera al aire la escena de su muerte, la hermana del actor dedicó por medio de su perfil de Instagram unas palabras de apoyo al intérprete que ahora, después de conocer el trágico desenlace de su personaje, cobran sentido. “Digan lo que digan para nosotros tú eres el mejor. Si los perros ladran es señal [de] que estamos cabalgando”, escribió la hermana de Rafael en la citada red social. Digan lo que digan para nosotros tú eres el mejor. Si los perros ladran es señal [de] que estamos cabalgando El mensaje no tardó en desatar un sinfín de reacciones e interpretaciones entre los seguidores de Amaya. “Me queda claro que solo estará en unos capítulos de esta nueva temporada. Pero no me queda claro quiénes son los que andan hablando”, se preguntó intrigado un fan del actor. ¡Por el momento parece que nos tendremos que quedar con la duda! Advertisement EDIT POST

