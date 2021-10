Hercai: amor y venganza, la telenovela turca de Telemundo, se ha convertido en una de las producciones favoritas del público hispano. La intensa historia de amor protagonizada por Ebru Şahin (Reyyan) y Akin Akinözü (Miran) no ha dejado indiferente a nadie en el prime time de la televisión hispana, posicionándose como el programa más visto de la cadena. Pero las estrellas turcas son solo la cara más visible de un extenso equipo de trabajo que en su mayoría no vemos en pantalla pero que son parte fundamental de su éxito. Este es el caso de Darwinn Le Roy y María Doris, dos talentosos actores de doblaje chilenos que durante meses se encargaron de prestar sus voces a los protagonistas de la ficción. Aunque sus rostros son desconocidos para el público, sus voces se cuelan cada noche en la pantalla de Telemundo a través de Miran y Reyyan, haciendo vibrar a casi 1 millón y medio de televidentes (P2+) con las diferentes emociones que proyectan con la voz como su única herramienta de trabajo. People en Español tuvo la oportunidad de hablar con ambos y esto fue lo que nos compartieron.

¿Cómo llega a ustedes Hercai: amor y venganza?

Darwinn: Trabajo como actor de doblaje desde octubre de 2010 en la productora chilena DINT doblajes internacionales, empresa que está a cargo del doblaje de la serie. Por supuesto, en mis primeros años comencé como todo el mundo, con pequeñas intervenciones, rellenos y grupos, hasta que después de algunos meses, a un par de directoras y directores de doblaje les gustó mi trabajo y me citaron más seguido, casi a diario. Ahí comencé a grabar personajes pequeños en distintas series y películas para finalmente comenzar a ser considerado para las pruebas de roles protagónicos. En estas pruebas la productora propone una terna de voces al cliente, quien es el que finalmente decide. Así fue como terminé siendo la voz de Miran.

María Doris: Cuando me llamaron para grabar el personaje de Reyyan en Hercai: amor y venganza desconocía todo sobre ella, el éxito que tenía, su audiencia, su historia, todo. Me presenté al estudio de grabación y solo comentamos de qué se trataba a grandes rasgos la serie, me explicaron cómo era este personaje y su desarrollo a lo largo de la historia y así fue como comenzamos a grabar los primeros 5 capítulos de esta tremenda serie.

Hercai Darwinn Le Roy y María Doris, voces en español de los protagonistas de Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO; Instagram Darwinn Le Roy; Instagram María Doris

¿Qué fue lo primero que pensaron sobre sus personajes?

D: Pensé que era el típico galán turco de la típica serie turca y no pude estar más equivocado. El personaje de Miran es muy complejo y lo fuimos descubriendo al igual que el público, a medida que avanzaba la historia. No teníamos mucha información de la serie porque el proceso de doblaje lo realizamos mientras la serie se emitía en Turquía, así que nos íbamos enterando de lo que pasaba a medida que grabábamos. Como no sabíamos el desarrollo de la trama, trabajamos en descifrar la serie, quién decía la verdad, cuál era el real propósito de los personajes, qué historia era la que Miran realmente creía, etc. En esto el trabajo de dirección de Rosario Zamora, quien es también la voz de la abuela de Miran, Azize Aslanbey, fue maravilloso. Me acompañó y guió durante todos los capítulos que pudimos grabar de forma presencial -en pandemia tuvimos que grabar de forma remota- y sin ella no habría podido comprender al personaje en su totalidad

M: Lo primero que pensé sobre Reyyan es que era una chica dulce e ingenua pero que a su vez tenía ímpetu para enfrentarse a las distintas situaciones que se le iban presentando y en base a eso fuimos construyendo su personalidad vocal.

¿Qué fue lo más complejo de empatar sus voces con las de los actores originales?

D: Hercai tiene escenas donde el personaje de Miran tiene conversaciones sutiles, románticas, casi en un susurro y otras donde las emociones explotan, ya sea de dolor o profunda ira con desgarradores gritos o llantos y en ocasiones gritos con llanto. Identificar e interpretar la misma emoción que el actor en las distintas escenas con naturalidad y que no sonara mi voz gritada sino el dolor de Miran fue muy difícil. Pero creo que llegamos un gran resultado y que la gente logra identificarse y emocionarse al escuchar a Miran en español.

Hercai Darwin Le Roy, voz en español de Miran en Hercai: amor y venganza | Credit: Telemundo; Instagram Darwinn Le Roy

M: Lo mas difícil fue no quedar por debajo de la interpretación de ella, que mi voz fuera de manera orgánica y en concordancia con las emociones que ella estaba interpretando.

Miran es sin duda un personaje muy complejo emocionalmente hablando, imagino Darwinn que habrá sido agotador doblarlo ¿o me equivoco?

D: ¡Muy agotador! Sin duda es uno de los trabajos más difíciles que he tenido hasta ahora. Fue un tremendo desgaste físico, vocal y emocional. Pero fue un hermoso desafío que logramos llevar a cabo con mucho profesionalismo, junto a un gran en equipo y con mucho amor. Es el trabajo más exigente que he hecho hasta ahora. Para mí, marca un antes y un después en mi carrera como actor de doblaje. Una anécdota que recuerdo fue que una vez luego de grabar una larga escena de gritos, en exterior y bajo la lluvia tuve que pedir un par de días libres porque me resentí un poco.

¿Tuvieron oportunidad de hablar o conocer a los actores turcos?

D: No. Es poco frecuente conocer a quien le 'prestamos' nuestra voz. Aunque, por supuesto que me encantaría conocerlo; Akin es un actor extraordinario a quien admiro profundamente por su trabajo, así que sería un honor poder conversar con él unos minutos sobre su experiencia grabando la serie, sobre la creación del personaje y aprovechar también y pedirle algunos consejos de actuación.

M: Me hubiese encantado tener esa oportunidad, lamentablemente no, no he tenido la fortuna de hablar ni conocer a Ebru.

María Doris María Doris, voz en español de Reyyan en Hercai: amor y venganza | Credit: Telemundo; Instagram María Doris

¿Cómo es un día de doblaje en el estudio?

D: Lamentablemente y por la pandemia hemos dejado de ir a los estudios. Hoy en día los actores y actrices de doblaje estamos grabando de forma remota, desde nuestros propios home-studios. Durante la cuarentena nos vimos forzados a adaptarnos a las circunstancias y a aprender a utilizar los programas, a grabarnos y editar nuestras grabaciones. Fue un gran desafío para todos, el cual logramos sacar adelante. Sin ir más lejos, la tercera temporada de Hercai fue casi en su totalidad grabada de forma remota. Entiendo que pronto comenzarán las grabaciones presenciales en estudio, por lo que se está trabajando en un protocolo de grabación presencial tomando todas las medidas que las autoridades sanitarias exigen.

M: Generalmente -sin pandemia- uno llega al estudio ya realizando un trabajo previo de calentamiento vocal -no más de 15 minutos- para no dañar nuestra voz. Al llegar nos enfrentamos a distintos personajes en distintos estudios por lo tanto el diálogo con el director o encargado del proyecto es esencial, nos explican a grandes rasgos las características del personaje para luego comenzar a grabar. Uno va construyendo el personaje a través de los movimientos corporales y faciales que este tenga y obviamente guiado por el ojo externo que en este caso es el director… Lo entretenido es que ningún día es igual.

¿Les han llegado a reconocer en la calle por sus voces a través de estos personajes?

D: Hasta ahora no. Y es que si bien la voz de Miran y mi voz es la misma, no suenan igual; ambas están en contextos distintos por lo que no sueno muy similar a Miran cuando voy de compras o saludo a mis vecinos. Es muy raro que te reconozcan de buenas a primeras.

M: Nunca me han llegado a reconocer solo por mi voz en ningún lado ya que es muy distinta en el cotidiano, de partida la articulación se modifica, los 'chilenismos' aparecen y el tono vocal no es el mismo.

¿Cómo iniciaron en el mundo del doblaje?

D: Antes de entrar a estudiar actuación en la Universidad Católica de Chile, ya había decidido que después de egresar estudiaría doblaje como una especialización del oficio de actor. Así que una vez terminada la carrera, y después de realizar algunos proyectos en teatro y trabajar como profesor ayudante de los cursos de Actuación y Voz en la misma escuela, en julio del año 2009 viajé a Ciudad de México donde estudié doblaje en SIGE produciendo con Don Esteban Siller, maestro e ícono del doblaje latinoamericano reconocido entre otros por la voz de Gargamel de los Pitufos, y paralelamente fui alumno en el curso impartido en Foro Shakespeare por Humberto Vélez, voz original de Homero Simpson. Estudiar con estos dos maestros en la ciudad donde se inició el doblaje marcó la forma de enfrentarme a este trabajo, con la rigurosidad y profesionalismo de mis maestros. Actores que del teatro se formaron en el arte del doblaje. Volví a Chile a principios del 2010 y en octubre de ese año comencé a trabajar como actor de doblaje.

M: En el año 2014, después de haberme titulado de actriz, me encontraba trabajando en un centro comercial y llamaba por altoparlante a los niños extraviados y mucha gente comenzó a decirme que tenía que sacarle mayor provecho a mi voz porque 'sonaba bonita'. Fue entonces cuando busqué una escuela y escogí Provoz porque era la única que entregaba las herramientas que yo estaba buscando. En la escuela conocí el doblaje y me enamoré de este oficio. Desde ese entonces nunca he dejado de trabajar con mi voz ya que también conocí el mundo de la radio y la locución publicitaria.

¿Qué otros trabajos han hecho?

D: En estos casi 11 años de oficio he interpretado a grandes actores y he participado en variadas series y películas. Mis trabajos más conocidos son interpretando la voz de Drew Scott en Hermanos a la Obra, a Milo Ventimiglia y su personaje Jack Pearson en la serie This is us, donde también estuve a cargo de la dirección de doblaje de las primeras tres temporadas. Fui la voz de Sam Rockwell en Fosse/Verson y en algunas series de animación como La Leyenda de Korra, donde doy vida a la voz de Tarrlok, Jake en Paw Patrol y Pudding en Kid e-cats. También he participado del doblaje de varias series turcas como en Fatmagul donde interpreté a Vural, a Beshir en Amor Prohibido y a Boran, protagonista en Sila, entre otros.