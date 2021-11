Hercai: amor y venganza, así será la segunda temporada de la exitosa telenovela turca de Telemundo La épica historia de amor entre Miran y Reyyan vuelve a apoderarse desde esta noche del prime time de la cadena hispana con el estreno de su esperada segunda temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales de octubre, llegaba a su gran final a través de la pantalla de Telemundo la primera temporada de la exitosa telenovela turca Hercai: amor y venganza para dar paso a la comedia romántica Parientes a la fuerza. Aunque en un inicio se había anunciado el estreno de su segunda temporada para el 2022, los discretos datos de audiencia que obtuvo durante sus primeros capítulos la historia protagonizada por Bárbara de Regil y Guy Ecker obligaron a la cadena de habla hispana a hacer cambios en su prime time, adelantando así el regreso de Hercai. Tras un parón de apenas tres semanas, la épica historia de amor llena de romance, giros inesperados y tradiciones culturales por descubrir que protagonizan las estrellas turcas Ebru Şahin y Akin Akinözü volverá a apoderarse este miércoles del horario de máxima audiencia de Telemundo, a las 9 p. m., hora del Este, con el esperado estreno de su segunda temporada. "Esta noche tu corazón explotará de amor con el regreso de Miran y Reyyan en la segunda temporada de Hercai. ¿Estás listo para retomar la historia más romántica de todos los tiempos?", comenzó a anunciar este miércoles desde muy temprano la cadena a través de las redes sociales. Hercai Protagonistas de Hercai | Credit: TELEMUNDO ¿Qué veremos en la segunda temporada? En los nuevos capítulos de Hercai, Reyyan y Miran están casados y determinados a luchar por su amor. Sin embargo, los obstáculos creados a raíz de las mentiras y deseos de venganza por parte de la abuela de Miran siguen resultando en sufrimiento para las familias Aslanbey y Sadoglu, mientras que nuevos personajes llegan para crear aún más suspenso e intriga. Hercai Protagonistas de Hercai | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cansados de las mentiras y manipulación de sus familias, Reyyan y Miran están decididos a encontrar la verdad, por más dolorosa que pueda ser. Hercai Protagonistas de Hercai | Credit: TELEMUNDO ¿Podrá su amor sobrevivir los retos que enfrentarán al aceptar lo que encontrarán?

