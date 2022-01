Hercai: amor y venganza dará un giro de 180 grados a su historia ¡con la irrupción de un nuevo personaje! La exitosa telenovela turca de Telemundo recibirá esta semana a un nuevo personaje que dinamitará la historia de amor protagonizada por Ebru Şahin y Akin Akinözü. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hercai Protagonistas Hercai; Aysegül Günay | Credit: Telemundo; Instagram La exitosa telenovela turca Hercai: amor y venganza (Telemundo) mantiene desde su estreno a sus televidentes en una constante montaña rusa de emociones. Y las sorpresas no cesan. El drama protagonizado por las estrellas turcas Ebru Şahin y Akin Akinözü promete dar esta semana un giro de 180 grados a la historia de amor de Miran y Reyyan con la irrupción de un nuevo personaje que aterrizará con fuerza en el universo de los Şadoğlu y los Aslanbey. "Este lunes llega Fusun, un personaje que le dará un giro de 180 grados a la historia de Miran y Reyyan. ¿Están listos para la revelación de más secretos? Te esperamos en Hercai segunda temporada con capítulos de 2 horas comenzando a las 9PM/8C por Telemundo", anunció Telemundo este fin de semana a través de las redes sociales a modo de avance. La cadena hispana avisó a sus seguidores que se vayan preparando porque este lunes 31 de enero la segunda temporada de Hercai: amor y venganza "se pondrá de impacto". "Nuevas revelaciones vienen en camino", avanzó Telemundo. Los que ya han podido ver la telenovela completa, y por lo tanto saben lo que sucederá en la historia, aseguran que el personaje que llega es "peor" que la malvada Azize. "¡Ay no! Esa Fusun es peor que la señora Azize. Lo que nos espera", comentó una televidente. "Si odian a Azize, odiarán mucho más a Fusun, se los aseguro", escribió otra persona. La llegada de Fusun sacará a la luz un secreto que promete cambiar el rumbo de la historia. "Se terminó el juego de Azize. La verdad más dolorosa saldrá a la luz y nuestro bello Miran quedará devastado. Este capítulo será una bomba", avanzó otra televidente sin dar más detalles. ¿Quién es Fusun? Detrás de este personaje que debuta esta noche en Hercai se encuentra la actriz turca Aysegül Günay, quien tiene una reconocida carrera en su país de origen. En su perfil de Instagram, donde cuenta con poco más de 100 mil seguidores, Aysegül ha compartido algunas imágenes en las que posa desde el set de grabación de la telenovela, como esta en la que se deja ver de lo más sonriente junto a la protagonista de la historia. Hercai Aysegül Günay y Ebru Şahin | Credit: Instagram Aysegül Günay SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN O esta otra en la que presume de la compañía del actor turco Akin Akinözü. Hercai Aysegül Günay y Akin Akinözü | Credit: Instagram Aysegül Günay La sonrisa con la que posa la actriz en ambas imágenes contrasta con la maldad que al parecer se encargará de derrochar en la piel de Fusun a lo largo de su participación en la telenovela. Hercai: amor y venganza se transmite a las 9 p. m., hora del este, por Telemundo.

